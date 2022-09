Ochagavía y la chispa del auzolan

Un trabajo en auzolan del que la villa se siente orgullosa y que este jueves ha recibido el reconocimiento que merece. Tres voluntarios, en representación de toda la comunidad local que trabaja de forma desinteresada por su pueblo, han prendido la mecha festiva en el año más especial. El año en el que se recuperaban las fiestas tras dos de parón por la pandemia de covid. En la organización de eventos culturales y deportivos como el Orhipean o la Irati Xtrem; en mantener las raíces del grupo de Danzantes o la alegría de la Comparsa de gigantes; en acompañar a los mayores de la residencia o en recuperar y configurar senderos; en restaurar Casa Koleto o en adecentar la parroquia... La labor voluntaria se encuentra casi en cada rincón de Ochagavía . Tres voluntarios, en representación de toda la comunidad local que trabaja de forma desinteresada por su pueblo, han prendido la mecha festiva en el año más especial. El año en el que se recuperaban las fiestas tras dos de parón por la pandemia de covid.

“Había unas ganas tremendas de volver a la normalidad”, aseguraba Txus Villanueva Toni, de 62 años y una de las voluntarias que ha prendido a mediodía el chupinazo. “Somos muchos, en muchas facetas. Yo, en los últimos meses, he trabajado para recuperar el papel pintado de las paredes de Casa Koleto (adquirida por el consistorio para ser un espacio cultural y etnográfico)”, indicaba. En esta labor la ha acompañado Marisol Landa Compains, de 72 años, encargada de lanzar los vivas y goras a las fiestas y a la Virgen de Muskilda micrófono en mano. Emocionada, afirmaba que le gusta “colaborar en cosas buenas para el pueblo”.

Completaba este trío Pepe De Carlos Tanco, de 66 años, que colabora en limpiar la iglesia, sacar a pasear a los abuelos de la residencia o en sanear caminos con la asociación Bidazarra. “Son aportaciones que ya hacía antes de jubilar, y ahora, más”.

APLAUSOS A 28 AÑOS

También se ha asomado al balcón consistorial, como homenajeado, Nicolás Tainta Azanza. El pasado 1 de agosto se jubiló tras ejercer como alguacil municipal 28 años. “Es toda una institución”, referían los concejales. Y así ha quedado demostrado con los aplausos recibidos al lanzar su cohete. “Ahora me dedicaré a la caza y a viajar con la autocaravana”, aseguraba a sus 63 años. Reconocía que sigue colaborando con el consistorio “en todo lo que se requiere”. “Después de tantos años, sé dónde están las cosas, cómo funcionan, etc. Hoy mismo me han preguntado por un altavoz que no sonaba y he visto que fallaba la pila”.

protagonista a la Comparsa de gigantes y cabezudos de Ochagavía, que tras bailar ante el consistorio con gaiteros salacencos y de Pamplona, ha protagonizado un pasacalles. “Había ganas de volver. Desde las fiestas de 2019 solo habíamos bailado una vez, en un espectáculo la pasada primavera”, apuntaban Iñigo Asiain Díez de Arizaleta y Joseba Sagardoy Esarte, portadores de 50 y 22 años. Entretanto, los primeros compases festivos tras el chupinazo han tenido como, que tras bailar ante el consistorio con gaiteros salacencos y de Pamplona, ha protagonizado un pasacalles. “Había ganas de volver. Desde las fiestas de 2019 solo habíamos bailado una vez, en un espectáculo la pasada primavera”, apuntaban Iñigo Asiain Díez de Arizaleta y Joseba Sagardoy Esarte, portadores de 50 y 22 años.

Fiestas en nuevas fechas

Las fiestas de Ochagavía estrenan fechas. Tal y como se decidió en una consulta popular para el periodo 2020-23, los 5 días pasan a coincidir con el primer fin de semana de septiembre, de jueves a lunes (los dos primeros años no se celebraron por la pandemia). Tradicionalmente, las fiestas tenían lugar del 7 al 11. “El presupuesto es de 30.000 euros, algo mayor por ser este un año especial y porque hay más y mejor música”, ha indicado el alcalde, Mikel Aoiz , recordando que hubo una comisión abierta de fiestas donde “la juventud pidió grupos a su gusto”. “Pese al ajuste de fechas, los días 7 y 8 habrá danzas y romería a Muskilda”, ha dicho, y entre las novedades festivas ha destacado la comida popular de este jueves, con 250 inscritos.