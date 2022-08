Un grupo de 17 familias de la zona del Pirineo han reclamado al departamento de Educación que solucione la situación en la que se encuentran en relación al transporte del alumnado de enseñanza postobligatoria, FP básica y enseñanza obligatoria.

Leire Remiro, madre afectada por la situación, ha sido la encargada de presentar el documento que han registrado en el Departamento de Educación y en el que se recoge tanto la información de la situación como la solución que proponen las familias ante este problema.

Remiro también ha atendido a los medios para manifestar el descontento de estas familias que pertenecen al valle de Erro, Burguete, valle de Arce y valle de Aezkoa que llevan años reclamando una solución: "El Gobierno de Navarra no garantiza la igualdad efectiva de la permanencia en el sistema educativo de nuestros jóvenes porque no garantiza el derecho al transporte", ha comentado.

Ha asegurado que "solo recibimos ayudas económicas que no son suficientes", ya que eso no hace que tengan que ser los padres o las madres quienes tengan que transportar a sus hijos teniendo que adaptarse en muchas ocasiones con sus horarios laborales.

"Hablamos de traslados de entre 25 minutos y una hora, y muchos no podemos asumir ese viaje a diario", ha añadido Remiro para insistir en que "no queremos un apaño para este curso, sino una solución real a largo plazo, ya que este problema seguirá estando año tras año".

Ha destacado que este transporte les corresponde por derecho y que, además, han sido las propias familias quienes han trabajado en buscar una solución. En concreto en el documento han mencionado que el problema se podría solucionar con dos vehículos de nueve plazas.

Remiro ha aclarado que la solución que han propuesto "tiene un coste estimado de 59.500 euros y no nos parece un coste que no pueda asumir la Administración".

Katixa Agorreta es una de las jóvenes vecinas de la zona afectada, que estudiará el año que viene el bachillerato en Barañáin, y que ha explicado a los medios que al no tener transporte ha tenido que "coger plaza en una residencia que es muy cara".

Esta idea de conseguir una residencia es una de las soluciones que han tenido que buscar años atrás las familias del Pirineo, según ha explicado Remiro, que ha añadido que otras tienen que buscar un piso en Pamplona, a veces dividiendo la familia, ya que en la mayoría de los casos al menos uno de los dos padres tiene su empleo cerca de sus pueblos.

"Tendría que ir desde Ureta hasta Barañáin y si no hubiera tenido plaza en la residencia no sé qué habría hecho, supongo que ir en coche todos los días, ya que no tengo familia en Iruña ni sitio dónde quedarme si no es la residencia, pero no sé quién me llevaría", ha añadido Agorreta.

Tras acudir al Departamento de Educación se han dirigido al Parlamento, ya que han solicitado una reunión a la comisión de Educación para informarles de la situación generada tras la aplicación de la Orden Foral 35/2022 que regula la organización y el funcionamiento del transporte escolar y las ayudas individualizadas que las familias han considerado "insuficientes".