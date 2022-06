El Parlamento foral se suma a la conmemoración del 900 aniversario del otorgamiento del fuero a Sangüesa

Mesa y Junta de Portavoces ha celebrado su habitual sesión de los lunes en el Ayuntamiento de Sangüesa, una localidad a la que el Parlamento de Navarra ha querido acercarse para, invitada por su Corporación, ser partícipe de la conmemoración del 900 aniversario del otorgamiento del fuero, una “efeméride destacada en la trayectoria histórica de un municipio vinculado también al Camino de Santiago, lo cual da cuenta de su importancia territorial y estratégica”. Laha celebrado su habitual sesión de los lunes en el, una localidad a la que el Parlamento de Navarra ha querido acercarse para, invitada por su Corporación, ser partícipe de la conmemoración del 900 aniversario del otorgamiento del fuero, una “efeméride destacada en la trayectoria histórica de un municipio vinculado también al Camino de Santiago, lo cual da cuenta de su importancia territorial y estratégica”.

Así se ha pronunciado Unai Hualde, Presidente de la Cámara, antes de animar a “profundizar en el conocimiento de nuestra historia y nuestra identidad. Es la esencia de lo que somos y, por tanto, de nuestros fueros y nuestro autogobierno, germen de las Cortes de Navarra, equivalente al Parlamento de hoy. Por eso este acto representa la unión de dos instituciones históricas de nuestra Comunidad, cuya relación se hunde en el pasado”.

En ese contexto y tras repasar las dificultades asociadas a la pandemia y a la situación socio-económica generada, el Presidente ha subrayado el “compromiso de las instituciones forales a la hora de velar por la cohesión de todo el territorio”, a su entender la mejor forma de “salvaguardar el futuro de nuestras zonas rurales, lo cual pasa también por la lucha contra la despoblación. Venimos a conocer más de cerca los retos que afronta el municipio y la comarca de la mano de los representantes locales, que son los que mejor lo conocen”.

Lucia Echegoyen, Alcaldesa de Sangüesa-Zangoza, ha agradecido el gesto del Parlamento de Navarra para mostrar in situ su adhesión a los actos de conmemoración del nacimiento de la Villa y, a ese respecto, ha destacado la potencialidad de un municipio que, con una de las mejoras rentas per cápitas de Navarra y un gran patrimonio histórico y turístico, cuenta con oportunidades reales de crecimiento. Sangüesa siempre destacó por su riqueza y prosperidad. No debemos olvidarnos de ello, todos estamos implicados”.

La comparecencia de Unai Hualde y de Lucia Echegoyen ha concluido con un intercambio de obsequios. En el caso del Parlamento, una réplica de las urnas de plata que, obra de Jorge López Calvo (1675), servían para las votaciones de los estamentos en las Cortes del Viejo Reino. El Ayuntamiento, por su parte, ha correspondido con una reproducción del otorgamiento del fuero por parte de Alfonso Primero el Batallador.