Alfonso Mendicoa Arregui, carnicero y ganadero de Burguete

Alfonso Mendicoa Arregui nació hace 52 años en Eugi. Hijo de María Jesús y Justo (ya fallecido), tenía cuatro hermanos: Martín, Inma, José Mari y Peio. Y aunque sus raíces estaban en el valle de Esteribar, su familia y su negocio le llevaron a desarrollar su vida en la localidad pirenaica de Auritz/Burguete. Allí, con Marisa Echeverría formó su familia. Primero vino Beñat y a los dos años el pequeño de la casa, Manex.

En Burguete tenía su negocio, la carnicería, aunque su gran afición era la ganadería. Ganadero de vacuno y equino, era un enamorado de la raza Burguete.

El lunes 25 de abril a las seis de la tarde, cuando me llamaron para darme la trágica noticia de su fallecimiento, al igual que tanta gente no me lo podía creer. Fue un palo muy duro. Un duro golpe para mí, para tus amigos, pero aún mayor para tu familia y en especial para tus hijos.

En un tanatorio lleno de gente, les decía a tus hijos que si hubieses tenido la oportunidad de elegir un sitio para morir seguro habrías elegido la borda junto a tus yeguas.

Alfonso, puedes estar tranquilo porque entre tu familia, Marisa y la gran cantidad de amigos que tenías vamos a cuidar y ayudar a tus hijos en todo lo que necesiten.

Seguro que muchos vamos a echar de menos tus llamadas con ese “¿dónde andas?” para ir a meter alguna yegua que se había salido de algún campo, para ir a recoger las vacas a las Landas, pasar la ITV a algún coche o esas llamadas para almorzar o comer y pasar un buen rato entre charlas y risas. Esa risa que muchos no olvidaremos nunca.

Ahora, desde allí arriba, cuida a tus hijos. Seguro que con el ejemplo que les dejaste y junto a su madre van a seguir su camino sin ningún problema.

Bueno Alfonso, espéranos ahí arriba pero no tengas prisa. Estoy seguro de que ya habrás localizado un buen alto para seguir escuchando los cencerros de tus vacas y de tus yeguas, y tenernos a todos un poco más vigilados.

Cuídate. Un abrazo. Aio.

Javi Idiazábal Chourraut es amigo del fallecido