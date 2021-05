Carmen Lorente, una veterinaria de Tarazona en Ezcároz

Actualizada 02/05/2021 a las 06:00

"Saludar cuando te cruzas con alguien por la calle. Eso me da gusto, en la ciudad ves mucha gente cabizbaja”. Carmen no conocía Ezcároz, había pasado en una ocasión, una excursión fugaz por el Pirineo. Veterinaria de Tarazona, estudió en Zaragoza y supo de una plaza libre en Salazar. Hizo la maleta y se presentó. Hace de eso cerca de dos años; al poco irrumpió la pandemia y los pueblos y los días mudaron al gris. A pesar de todo no tiene duda de su decisión y sonríe una vida entre pocos habitant