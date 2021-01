Enfado vecinal y preocupación por la evolución del brote de Lumbier

Actualizada 16/01/2021 a las 06:00

Indignación, malestar y enfado. Es lo que transmitían ayer algunos de los vecinos de Lumbier consultados por este periódico. La villa lleva sumida en la incertidumbre desde el pasado 9 de enero, cuando comenzaron a conocerse los primeros casos de coronavirus de lo que acabaría convirtiéndose en un brote “importante”. Así lo definió el director general de Salud, Carlos Artundo, días atrás, vinculándolo a reuniones sociales y celebraciones del Día de Calderos (5 de enero) donde no se habrían respetado las recomendaciones sanitarias. Hasta ayer, según datos oficiales, se contabilizaban 39 casos referentes al periodo comprendido entre el 9 y el 14 de enero, cifra que no hace sino incrementarse día a día (10 nuevos casos ayer mismo). Para ayudar a contener esta escalada de contagios, Salud realizó este viernes un cribado poblacional de detección de covid-19.

“Agradecemos la rápida respuesta encontrada. Lo pedimos desde el Ayuntamiento pues en cuando esto empezó vimos que las dimensiones iban a ser importantes”, revelaba ayer Rocío Monclús (AIL), alcaldesa de esta localidad de 1.318 habitantes. Señaló que “está el pueblo triste” y que “ahora ya no caben enfados”. “Nos ha tocado y hay que asumirlo y salir adelante, deseando que no haya consecuencias graves”.

Según trascendió, hay al menos una persona vinculada a este brote ingresada en el hospital, y la mayor parte de los contagiados son jóvenes de la villa. “La juventud afectada ha colaborado con las autoridades sanitarias, dando todos sus contactos estrechos, y muchos se han autoconfinado de forma preventiva”, expresó la alcaldesa, quien añadió que “hasta este brote, en Lumbier solo se habían dado casos puntuales, como en todos los sitios”. La residencia de mayores San Isidro, con 119 residentes, “sigue limpia desde el principio”.

"FALTA DE RESPETO"

“Estoy muy enfadada. Me he pasado la Navidad sola, sin cenar con los hijos, ¿y ahora pasa esto? Si es verdad todo lo que se oye del Día de Calderos, me parece fatal”, expresaba ayer una vecina de 61 años que prefirió no aportar su nombre. “Es una falta de educación y respeto hacia el resto haber montado semejante fiesta”, agregaba otro lumbierino de 62 años.

El brote tiene a decenas de personas en confinamiento domiciliario como contagiados o contactos estrechos de los mismos, y eso también ha afectado a algunos negocios de Lumbier. Según relataron ayer los vecinos, entre otros, en un estanco y una pescadería se ha tenido que contratar personal para poder abrir, un bar ha cerrado, y en una carnicería y un supermercado falta parte de la plantilla.

También desde el anonimato, otra vecina de 67 años indicaba que “el pueblo está enfadado y preocupado”. “Debería haber habido más responsabilidad por parte de la gente joven y de la no tan joven el 5 de enero. Ha sido un fallo terrible, con lo bien que íbamos”, refería. “No se trata de juzgar a nadie, pero hay que tener más cuidado. Te juntas, parece que no pasa nada... pero pasa”, sentenciaba.

Por su parte, un lumbierino de 66 años procedente del cribado refería que “estas cosas ya han pasado en otros pueblos, como Peralta, y se ha salido”. “Lo más importante es que pasen estos 15 días sin afecciones importantes”, deseó. Lo mismo esperaba otra participante en este cribado, de 65 años. “Estamos expuestos, eso hay que tenerlo claro. Esto es serio y no te puedes arriesgar. A ver cómo evoluciona. Yo salgo a comprar un día a la semana, con miedo incluso de tocar lo que han tocado otros, y he pasado las Navidades sola”, dijo.

El cribado poblacional para detección de covid-19 entre los vecinos de Lumbier culminó con la detección de 5 nuevos casos entre los 338 lumbierinos que habían sido citados por Salud y acudieron a la prueba. Ésta se dirigió a los rangos de edad de 15 a 29 años y de 50 a 69 años, unas 550 personas en total, pero se excluía a quienes se hubieran realizado una prueba PCR en los 10 días previos, así como a quienes tuvieran un resultado positivo por PCR o test de antígenos en los últimos 3 meses. “También falta gente con la que no se pudo contactar, o vecinos que estudian o trabajan fuera”, reveló Pablo Olorón Azcárate, coordinador de cribados de la Subdirección de Urgencias de Navarra.

Aseguró que la respuesta de los lumbierinos a participar en este cribado fue “buena”, y agradeció el apoyo del consistorio cediendo el local (centro cívico) y aportando material y personal.

Lo realizaron durante todo el día una decena de profesionales del equipo de Atención Primaria de Sangüesa y del servicio de Urgencias Extrahospitalarias del SNS. Se habilitaron dos líneas de cribado para realizar test de antígenos (con muestras nasales) cuyos resultados se conocían pasados 15 minutos y se comunicaban mediante mensaje al teléfono móvil. “Si el resultado sale positivo, se llama para proceder al aislamiento, y el equipo de rastreadores contacta con el contagiado pasadas solo 2 horas para conocer sus contactos estrechos de los últimos días”, repasó Olorón.

