Óscar Azcona: “Tal y como están las cosas, sería una locura convocarlas”

Actualizada 13/01/2021 a las 06:00

Óscar Azcona Muneta, delegado episcopal de Misiones y director de las Javieradas: “Tal y como están las cosas, sería una locura convocarlas”

“Cuesta mucho decirlo, da mucha pena, pero es lo que toca. Duele perder las Javieradas, pero tal y como están las cosas con la pandemia de coronavirus sería una locura convocarlas”. El sacerdote Óscar Azcona Muneta, de 49 años, es el delegado episcopal de Misiones y director de las Javieradas desde hace 3 años. “En 2019 se celebraron con normalidad, en 2020 se anuló la segunda, y en 2021 no habrá ninguna”, repasó.

Aseguró que “la decisión se tomó en Navidades”, de la mano del propio arzobispo, y se decidió comunicarlo sin esperar más. “Como ya estaba claro, mejor anunciarlo más pronto que tarde. Ya había personas, empresas y diócesis que nos iban preguntando”, refirió. “Esperemos que estos sacrificios, como los cotidianos de cada día, sean para bien”, deseó.

No obstante, Azcona recordó que “aunque sea imposible juntarnos todos, como hubiera gustado, Javier está ahí siempre, todo el año”. “Uno puede peregrinar en cualquier momento, Javier le estará esperando”.

El arzobispado no organizará este año ni los Via Crucis desde Sangüesa ni las misas en la explanada del castillo, habitualmente concurridas. “Y si no hay eso, todo lo demás (en referencia a la peregrinación) cae por sí mismo. Ahora mismo, juntar gente es muy peligroso”. Remarcó, eso sí, que habrá eucaristías en torno a la Novena de la Gracia, que contarán con las medidas de seguridad sanitarias que correspondan en el momento. “Para eso aún hay tiempo para perfilar cómo organizarlas”.

La organización de estas peregrinaciones es complicada. “Una Javierada, en la que puedes recibir de 10.000 a 25.000 personas, requiere su tiempo, no se improvisa. Conlleva poner en marcha un engranaje complejo en el que entran en juego empresas, policías, voluntarios, etc., y para estas fechas, si se hubieran celebrado, tendría que estar ya todo muy atado”, indicó Azcona. Añadió que “se celebran reuniones casi todo el año” en torno a las Javieradas, “unas de balance, a posteriori, y otras ya organizativas, desde después del verano, pisando el acelerador ya fuerte desde enero”.

Txema Vicente, rector del Santuario de Javier: “Es una decisión difícil por el bien de todos”

El jesuita Txema Vicente Marqués, de 57 años, es el rector del Santuario de Javier desde 2019. En 2020, con la pandemia de coronavirus y las restricciones sanitarias, el castillo recibió un tercio de los visitantes frente a los del año anterior. Un dato que no ayudará a recuperar la anunciada suspensión de las Javieradas de 2021.

“Es una pena, pero no se pueden organizar. Lo importante ahora es cuidar a la gente y reducir los efectos de esta pandemia. No es una decisión fácil pero hay que tomarla por el bien de todos”, expresaba ayer.

Confirmó que la comunidad jesuita lleva semanas en conversaciones con la delegación de Misiones en torno a las Javieradas, y que “ya se veía claro que no se podrían convocar”. “Ahora veremos cómo afrontamos la Novena de la Gracia, aplicando todas las medidas, para no afectar al aspecto sanitario”, dijo.

Recordó asimismo que Javier está abierto “todo el año” para recibir a peregrinos y visitantes. “Este año, especialmente con el cierre perimetral, las familias navarras han encontrado aquí un espacio estupendo para pasar el fin de semana”.

