Navidad sin Misterio en Sangüesa

Actualizada 17/12/2020 a las 06:00

Melchor, Gaspar y Baltasar prometen no faltar a su próxima cita con los más pequeños, y si han sido buenos darán buena cuenta de sus deseos transmitidos por carta. Sin embargo, estas Navidades la pandemia de coronavirus obliga a evitar multitudes y mantener la distancia social, y Sus Majestades han informado de que no participarán en cabalgatas o eventos de calle que puedan provocar aglomeraciones y problemas sanitarios. En Sangüesa, la ausencia será doble, pues como bien es sabido la mañana del 6 de enero los Magos hacen también acto de presencia pública para protagonizar el Auto del Misterio de Reyes. Una cita teatralizada con 120 años de historia que, en 2021, no podrá llevarse a cabo.

“Es una verdadera pena, pero es lo más prudente”, asegura, pesaroso, Enrique Itoiz Ojer, presidente en funciones de la Agrupación Misterio de Reyes de Sangüesa, colectivo que impulsa cada año esta puesta en escena por las calles de la ciudad. “Con todo lo que está pasando, ¿cómo sales con 1.500 personas alrededor? Es inviable. Y con las restricciones no se puede ni ensayar”, añade.

Este auto, con texto del padre capuchino José de Legarda, se representa desde 1900 con música en directo de los auroros, y repasa el viaje de los Reyes Magos hasta dar con el Niño Jesús, pasando por el castillo del Rey Herodes. Lo protagonizan medio centenar de vecinos, algunos niños de corta edad, y está muy ligado a la esencia sangüesina. Fue declarado Fiesta de Interés Turístico de Navarra en 2012.

“Lo hablamos con el consistorio y enseguida convenimos que no procedía. A cambio, están trabajando una petición nuestra para emitir esa mañana por el canal local de televisión y en Youtube la grabación que hicimos del Misterio de 1989, al igual que en Navarra Televisión. Así en todos los hogares se podrá ver lo que en la calle es imposible”, apunta Itoiz, quien dice que “sería un buen homenaje además a Miguel Ángel Vicente y Pedro Sola, promotores de este vídeo”.

Enrique Itoiz, de 70 años, dice no haber conocido una suspensión del Misterio. “Los mayores me dijeron que en los años de la guerra (eneros de 1937, 38 y 39) no se habría celebrado”, expone.

SÍ HABRÁ BELÉN

Además de suspender el auto, la agrupación Misterio de Reyes tampoco ha podido celebrar su tradicional pregón navideño, aunque sí prevé montar, “en versión reducida”, su Belén de la plaza de la Abadía, con figuras a tamaño real. “El ayuntamiento, con su alcaldesa a la cabeza, entendía que era necesario y nos hemos animado. Nos alegra poder dar algún paso en este año para olvidar. Además, por vez primera la brigada nos va a ayudar al montaje, algo de agradecer, y la policía lo vallará para evitar contactos”, afirma.

La pandemia también paralizó en marzo el proceso de renovación de la junta de la agrupación. “Estamos a la espera de volver a la normalidad para dar el ya necesario relevo la gente joven, a la que apoyaremos en lo que necesite”. Y, en el horizonte del colectivo, se abre también un interrogante especial de cara a 2021. ¿Se podrá representar en julio el Auto de Peregrinos, como correspondería al ser Año Jacobeo?