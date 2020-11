Cáseda suma dos vecinos de talla 'real'

Actualizada 14/11/2020 a las 06:00

De forma discreta e íntima, como obliga la actual situación sanitaria, y no entre animadas melodías y rodeados por cientos de personas, como hubiera gustado. Así llegaron el pasado domingo a Cáseda dos nuevos vecinos que no pasarán inadvertidos. Y no solo por pertenecer a la realeza, sino también por su porte y por todo lo que harán disfrutar a los más pequeños. Alfonso I el Batallador y Urraca I de León son una pareja de históricos reyes que ha pasado a engrosar las filas de la comparsa de gigantes de Cáseda y que, en cuanto sea posible, serán presentados en sociedad.

“A ver si mejora esto pronto y podemos estrenarlos y disfrutarlos todos”. Así lo desea Pedro Sola Lipúzcoa, de 54 años y coordinador de la comparsa casedana junto con otro veterano, Txuma Sola Abaurrea.

Según refiere, años atrás se confeccionaron unos gigantes txikis de unos 25-30 kg de peso réplicas de la pareja de gigantes original (Marco Antonio y Cleopatra, de 1963), y “eso animó a varios jóvenes a entrar en la comparsa”. “Hoy tienen ya 16-17 años, y se les han quedado pequeños. Pero sin embargo, los gigantes antiguos son aún muy pesados para que los bailen (57-58 kg). Por eso, planteamos al consistorio la posibilidad de crear unos nuevos para retener a estos chavales, savia nueva necesaria para el grupo. Hoy se hacen gigantes con estructuras más adaptadas al baile y, en vez de ser de cartón piedra fallero, son de fibra de vidrio. Los nuevos, por ejemplo, pesan unos 43 kg”, repasa Sola, agradeciendo que el ayuntamiento los haya financiado al 100% (17.000 euros).

Con el beneplácito municipal, la comparsa encargó a principios de año una nueva pareja al constructor de gigantes navarro Rubén Platero. “Elegimos a Alfonso I el Batallador, y su pareja Urraca I de León, porque este rey concedió los Fueros de Daroca y Soria a Cáseda en el año 1129”, asegura.

SIN ESTRENO OFICIAL

Como todo en este año, la pandemia de coronavirus también afectó a este proyecto. “Nos hubiera gustado estrenarlos en sociedad el primer sábado de septiembre, en prefiestas, pero no pudo ser. Y el domingo pasado, cuando llegaron, solo estuvimos algunos miembros de la comparsa y no se avisó al pueblo por ser precavidos en tema covid y dar ejemplo”, dice Sola. “Nos quedamos todos con las ganas”.

Dice que los nuevos gigantes “han gustado”. “Ojalá la cosa se arregle y podamos bailarlos ya el 5 de febrero, día de la patrona Santa Águeda. Pero, de momento, se han quedado encerrados”.

Ahora, la comparsa de Cáseda dispone de 4 gigantes grandes y 2 txikis, más 4 cabezudos. “Dos de ellos, Popeye y Chocolate, son de 1963, del mismo año que los gigantes Marco Antonio y Cleopatra (costaron las 4 figuras 18.000 pesetas). Luego, están también Payaso y Demonio, más recientes”.

Actualmente, la comparsa la integran 16 porteadores, muchos de ellos jóvenes. Aparte de en fiestas del pueblo, acuden habitualmente a las de Aibar, Noáin y Aoiz. “Ahora mismo, el grupo goza de buena salud. Los momentos delicados de falta de gente ya pasaron. Eso permitirá que los veteranos podamos dar un paso atrás”, aventura Sola.