La Semana Blanca adaptada a la pandemia reduce plazas y duración

Actualizada 05/11/2020 a las 06:00

Para los valles pirenaicos, lo importante era “intentarlo”. Y, tras adaptarse para cumplir con toda la normativa sanitaria vigente en estos tiempos marcados por la pandemia de coronavirus, lo han conseguido. El Gobierno de Navarra informó el miércoles de que la 37 Campaña escolar de esquí de fondo, más conocida como Semana Blanca, se ha puesto ya en marcha con la apertura del periodo de preinscripción, que irá hasta el 2 de diciembre. Una buena noticia para Roncal y Salazar, cuyas pistas de esquí y alojamientos podrían volver a acoger entre semana a cientos de escolares navarros, si bien penden todavía sobre la campaña demasiadas incógnitas.

“Ahora no sabemos qué respuesta habrá desde las familias y colegios, ni cómo estará la situación en enero cuando empezaríamos. Pero nos hemos adaptado para que los niños tengan una experiencia deportiva y de naturaleza satisfactoria y segura”, confesaba ayer Amaia Mozo, coordinadora de la campaña que organiza Nicdo, sociedad pública del Gobierno.

Según se informó de forma oficial, la campaña adaptada a la pandemia ha sido validada por el Instituto de Salud Pública y laboral de Navarra, y la “apuesta” por celebrarla es “conjunta” del Instituto Navarro de Deporte y de los departamentos de Educación y Cohesión Territorial. Cuentan con colaboración de las juntas de Roncal y Salazar, de los ayuntamientos de Isaba y Ochagavía, y con financiación de la Obra Social de La Caixa y Fundación Caja Navarra. Se calcula que genera o ayuda a mantener 160 empleos en zona.

VISTO BUENO SANITARIO

La Semana Blanca 2021 presenta grandes novedades frente a años anteriores. Entre las principales, la bajada de plazas a un tercio (de 6.000 a 1.980) y la reducción de días. Los niños permanecerán en los valles pirenaicos de lunes a viernes (antes llegaban el domingo) y esquiarán de martes a viernes (antes eran 5 días). “Habrá sólo un turno de esquí, y no dos, porque hay menos niños. Y si se reducen las plazas, es sobre todo porque si bien el esquí, como actividad al aire libre, implica poco riesgo de contagio, no todos los días hace bueno y suele tocar recogerse en los refugios de los centros de esquí de Larra-Belagua e Irati-Abodi, donde los aforos dan para lo que dan”, explica Amaia Mozo.

Se cuidará “de forma especial”, según el Gobierno, “la organización de espacios y flujos de personas, así como el cumplimiento de las medidas higiénicas dictadas por las autoridades sanitarias”. El objetivo: “evitar las interacciones entre alumnado de diferentes grupos, sean del mismo colegio o no”. La campaña se dirige a 6º de Primaria, y 1º y 2º de ESO.

Según refiere Mozo, “se tratarán de respetar en todo momento los grupos de referencia”. “Hemos seguido para organizarnos las bases del Plan de Contingencia del Curso 2020-21 de Educación”, indica, y añade que “el único espacio en el que coincidirán diferentes colegios serán los autobuses”, donde “se sigue el protocolo general del transporte escolar para este curso”.

Actividades de tarde supervisadas y con rotación



Además del esquí, la Semana Blanca 2021 se adapta a la pandemia en otros muchos aspectos, como las actividades de la tarde. “Se priorizará hacerlas al aire libre, aunque en invierno no siempre es eso posible en el Pirineo. No se podrán llevar a cabo algunas tradicionales como la fiesta de los jueves o el acceso a la piscina de Isaba (hoy cerrada), pero la mayoría se mantendrán (cine, museos, centros de interpretación) y se plantearán nuevas como sesiones de marcha nórdica. Tenemos que tener una amplia oferta por si en alguna tanda hay muchos grupos”, afirma Amaia Mozo. Asimismo, los momentos de tiempo libre “estarán supervisados y se rotará por zonas (frontones, etc.)”.

Al reducirse los participantes, los alojamientos también se verán afectados. “La gran mayoría de otros años ha querido participar y se ha previsto que todos alojen niños las mismas semanas, con un máximo de 5. Deberán adaptarse a las condiciones marcadas de aforos y demás”.

DESCUENTOS ESPECIALES

Se ha establecido una cuota de 140 euros para los 4 días de esquí, cuando el año pasado era de 160 euros por 5 días. “Registra una ligera subida para cubrir todos los gastos de la campaña”, explica Mozo. Se mantienen descuentos para familias numerosas y se aumentan las plazas para alumnado en situación económica desfavorable, que pasan de 140 a 200 (deben abonar el 20% de la cuota).

Asimismo, tendrán prioridad de inscripción los centros escolares que la pasada campaña, con el confinamiento de marzo, se quedaron sin esquiar. “Y si la demanda es menor de las 2.000 plazas fijadas, la idea es empezar a llenar las tandas de abril hacia atrás. El paso del tiempo nos puede favorecer de cara a que haya mejores herramientas, como una vacuna, para contener la pandemia”.

Una campaña de esquí marcada por la covid-19



1 Fechas, días y participantes. La Semana Blanca se desarrollará del 11 de enero al 30 de abril. Cada tanda de esquí (12 en Roncal y 9 en Salazar) se reduce un día: los colegios llegarán el lunes (no el domingo) y se marcharán el viernes. El objetivo central es evitar interacciones entre alumnos de diferentes grupos, sean del mismo centro o no. Como medida especial, se reduce el número de participantes de 6.000 a 1.980.



2 Práctica del esquí. Se esquiará 4 días (y no 5), de martes a viernes. Habrá solo un turno de esquí (y no dos), de 10.00 a 14.00 horas. Con los escolares divididos en grupos, respetando aforos y aplicando medidas sanitarias (mascarilla, distancia de seguridad, con material de esquí personalizado...).



3 Alojamientos. Podrán participar todos los de años anteriores de Isaba, Garde, Urzainqui, Ochagavía y Oronz. Deberán adaptarse a la normativa vigente en aforos, limpieza y distancia en el comedor.



4 Actividades de tarde y tiempo libre. Se diversificará la oferta de actividades lúdicas, deportivas y educativas (nuevas como marcha nórdica, observación de estrellas...) y se priorizarán las que se puedan desarrollar al aire libre; en interiores, se cumplirán los aforos permitidos. El tiempo libre se minimizará; se zonificarán espacios para evitar contactos y aglomeraciones, y lo supervisarán monitores y profesorado.



5 Transporte. En los autobuses se seguirá el protocolo del transporte escolar ordinario: uso de mascarilla, limpieza de manos, empleo siempre del mismo asiento, etc.