El futuro de la gasolinera de Aribe, única tienda de Aezkoa, en el aire

El futuro de la gasolinera de Aribe está en el aire. Esta estación de servicio, que comprende además un bar y la única tienda hoy abierta en todo el valle de Aezkoa, está pendiente de un posible cambio de manos mientras se acerca la fecha del final del actual contrato de arrendamiento. Su propietario afirma que “no se va a cerrar” y dice tener negociaciones abiertas para su venta.



La gasolinera abrió sus puertas en los años 70 y se ubica a la entrada del pueblo. En los últimos años ha funcionado a través de arrendamientos con vecinos de la zona. “No queremos dejar al valle sin servicio, la idea es que la gasolinera siga abierta”, destacaba este martes José Javier Remondegui, su propietario (la familia, de raíces roncalesas, también gestiona la gasolinera de Urzainqui).



“Sabemos que está habiendo muchos rumores sobre este tema, pero el servicio no se va a cerrar”, aseguró tajante. “Es cierto que el contrato con el actual arrendatario acaba el lunes 31 de agosto, pero vamos a proponerle que siga al menos hasta el 31 de diciembre. Si no, buscaríamos a otra persona”.



“Estamos en negociaciones con alguien interesado en comprar la gasolinera, que está en venta, y esperando contestación”, añadió Remondegui, confirmando asimismo que “hubo otros interesados que al final no dieron el paso”. “No descartamos además hacer una pequeña reforma de las instalaciones. Se ha corrido la voz de que sería necesaria una gran inversión, pero no es cierto. Tampoco que hayamos subido mucho el arriendo y que por eso no haya acuerdo. La cuota es ahora la misma que hace un año”, apuntó.



Defendió Remondegui que “el de la gasolinera, con su tienda y su bar, es un buen negocio”. “Lleva abierto medio siglo y nunca ha habido problemas, aunque es verdad que a quien lo lleva le ata mucho, pues hay que abrir los fines de semana, y eso ahora cuesta. Pero permite ganarse la vida”.



“UNA PENA”

“Todo pinta que se acabará cerrando”, aseguraba por su parte ayer Asier Txikirrin, alcalde de Aribe. “No va a ser fácil encontrar un comprador, pues habrá que hacer una inversión de reforma, sobre todo de los tanques de combustible”.



“A nivel de pueblo, de valle y de Pirineo, sería una pena, porque aquí servicio que se cierra, no vuelve”, dijo, indicando que ahora la gasolinera más cercana quedaría en Espinal, y el comercio más próximo en Burguete, aparte de la venta itinerante que recorre la zona.



Recordó cómo desde el Ayuntamiento de Aribe y la Junta del Valle de Aezkoa se negoció para que la estación de servicio no cerrara en marzo, cuando acababa el contrato, en plena pandemia del coronavirus. “Se estiró hasta agosto, pero seguimos igual, sin comprador”.



Koldo Landa, de Orbaizeta, es desde hace siete años el gestor de la gasolinera, en la que trabajan 4 personas y que abre a diario. “Propuse seguir unos meses hasta que pudieran venderla, pero no me dicen nada claro, así que ya estoy empezando a recoger las cosas. De hecho, no tenemos ya ni gasolina. No he comprado más previendo no poder venderla”, indicaba ayer, apuntando además que abona un alquiler “importante”. “Siempre me han ido pidiendo más, aunque las mejoras que yo les pedía tardaban en llegar”.



Apuntó asimismo que tiene ya firmado un acuerdo con Nasuvinsa para poder abrir, en unos meses, “una tienda más grande en el edificio de la antigua Opposa, en Aribe”. “Me han puesto todas las facilidades”, afirma quien asimismo realiza venta ambulante por la zona con una tienda móvil adecuada en el interior de un camión.