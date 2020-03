La lluvia acompañará a los peregrinos en la primera Javierada

06/03/2020 a las 06:00

En las Javieradas de 2019, muchos de quienes completaron el medio centenar de kilómetros que separan Pamplona de Javier lo hicieron en manga corta. El sol y unas temperaturas templadas se sumaron a la marcha. Este año, al menos en la primera caminata de este sábado, los peregrinos no tendrán la misma suerte. El pronóstico del tiempo habla de una jornada fría y con lluvia.



“El sábado comenzará con temperaturas de entre 3 y 5 grados, y la temperatura máxima a primera hora de la tarde estará cercana a los 10. Además, se esperan chubascos a lo largo de la mañana, siendo ya menos probables por la tarde”, afirma el meteorólogo Enrique Pérez de Eulate. “La lluvia será más probable y abundante cuanto más al oeste y el viento del noroeste soplará con algunas rachas recias, sobre todo al mediodía y primeras horas de la tarde”, añade.



La marcha del sábado culminará, para muchos, con la misa de acogida del peregrino de las 17.00 horas. Pero la gran mayoría tendrá puesta su mirada en la misa del domingo, en la explanada del castillo de Javier, a las 10.00. “Aquí no se espera lluvia y el viento estará en calma, por lo que la sensación térmica no será tan desagradable como la del día precedente”, asegura Pérez de Eulate.



Con esta eucaristía culminará la primera de las dos Javieradas centrales, enmarcadas en torno a la Novena de la Gracia. La segunda, y más multitudinaria, será el sábado 14, con misa en Javier a las 17.00 horas. No obstante, los primeros pasos se han dado ya. Ayer mismo, grupos de la Ribera comenzaron ya su peregrinación de varias jornadas hacia Javier, y se vivió asimismo por la tarde la Javierada Militar.



“Ya está todo en marcha”, señala Óscar Azcona Muneta, delegado diocesano de Misiones y director de las Javieradas. “A ver si el tiempo acaba respetándonos para que la gente no sufra mucho. Desde luego, al menos la del sábado no será una Javierada primaveral, pero sabemos que la gente está animada y que acude a Javier llueva, truene o nieve”.



EL CORONAVIRUS



Este año, además del meteorológico, hay otro aspecto que está generando cierta incertidumbre en torno a estas peregrinaciones. “Con el coronavirus, como en todo, hay algo de neurosis, pero a todo quien nos lo pregunta le decimos lo mismo: todo se va a celebrar según lo previsto. Nos ceñimos a lo que indican desde Salud Pública, que de momento son pautas sencillas y lógicas”, indica Azcona. El Gobierno de Navarra, por el momento, no fija restricciones generales para eventos con gran afluencia de personas, como es el caso de la Javierada. Recomienda, eso sí, aplicar las medidas generales de higiene y, como para todas las enfermedades transmisibles por vías respiratorias, aconseja a quien presente síntomas como fiebre, tos o dificultades para respirar, no acudir a espacios donde puedan producirse aglomeraciones.



Este año, asimismo, se cumplen 80 de las Javieradas, que se celebran bajo el lema ‘Cada paso cuenta’. “Hemos preparado camisetas y pulseras alusivas para su venta. Con ello, además, se tratará de concienciar el alto coste que tiene la organización de las Javieradas, animando a contribuir con donativos”, indicó. Sobre un presupuesto de 70.000 euros, una vez descontados los fondos obtenidos de colectas y de ayudas públicas y bancarias, resta un déficit de 25.000 euros que asume el arzobispado.



MEJOR, POR SANGÜESA



Por segundo año, el dispositivo policial que vela por la seguridad de las Javieradas (195 agentes de Policía Foral y 400 efectivos de Guardia Civil) recomienda llegar a Javier, desde Liédena, por Sangüesa y no por la ruta de Yesa. “No es obligatorio, pero si se aconseja en favor de la seguridad de los viandantes. El puente que hay entre Yesa y Javier es muy estrecho y peligroso. Si se reduce el paso de peregrinos por el mismo, mejor”, dice Azcona.



Como siempre, habrá restricciones al tráfico y cortes puntuales de la carretera NA-5410, desde el Hotel Yamaguchi de Sangüesa hasta Javier, durante los Via Crucis. También limitaciones de velocidad en las zonas donde confluyan peatones y vehículos a 50 km/h (también para ciclistas, especialmente en tramos de bajada). En Pamplona, Policía Municipal recomienda la salida de la ciudad por las calles Sadar y Tajonar.



También velarán por el buen estado de los peregrinos desde Cruz Roja (200 voluntarios en 23 puestos fijos y móviles), DYA (35 voluntarios, 8 vehículos y un hospital de campaña), Servicio de Protección Civil (puesto de mando avanzado en Javier), Red Nacional de Radio de Emergencia ‘Remer’ (60 efectivos), masajistas o Asvona, la Asociación de Voluntarios Olímpicos de Navarra que cumple 30 años y que gestiona, con 35 personas, el puesto de avituallamiento de la Venta de Judas de Lumbier, donde se distribuyen 9 toneladas de alimentos aportados por 53 empresas colaboradoras.



El año pasado, según datos oficiales, se contabilizó en Javier en estas fechas la presencia de 2.200 turismos y 210 autobuses en las Javieradas, lo que equivale a unas 19.300 personas.