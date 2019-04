Javier Barba lidera la lista con la que el PSN regresa a Sangüesa

17/04/2019 a las 06:00

Tras una ausencia de cuatro años, el PSN volverá a presentar candidatura a las elecciones municipales al Ayuntamiento de Sangüesa. Y lo hará con Javier Barba Rupérez como candidato. De 58 años y vecino de Pamplona, su padre era de Sangüesa, ciudad con la que mantiene relación principalmente a través de la sociedad gastronómica ‘El trastorno’, nombre heredado de su propia cuadrilla juvenil.



“Es mi primera vez en política. Me lo propuso un compañero de trabajo y del partido, y me animé a dar el paso. Me presento con la idea de trabajar por Sangüesa para que crezca y se mueva, porque la veo muy baja y despoblándose poco a poco”, apunta Barba, que tiene una hija de 22 años y trabaja en las cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra.



“He estado hablando con afiliados y simpatizantes, y trataremos de reflotar un poco la agrupación local, muy desactivada desde que no hubo lista en 2015”, indica. Tal es así que sólo un sangüesino formará parte de la candidatura.

