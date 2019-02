Abaiz resurge

24/02/2019 a las 06:00

Todos a una. Sólo así ha sido posible. Ya no se va a caer. Ya no va a desaparecer. Perdurará en el tiempo, como viene haciendo desde que se levantó hace al menos mil años. En esta última década, los vestigios de la antigua villa de señorío de Abaiz, en Lerga, han resurgido como el ‘Ave Fénix’. Después de unos importantes trabajos de consolidación centrados sobre todo en la antigua iglesia de Santa Elena, la que hasta hace unos años era una construcción de base prerrománica am

Etiquetas Aser Vidondo

Selección DN+