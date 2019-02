Sangüesa denuncia a una empleada por desfalco de fondos públicos

Actualizada 02/02/2019 a las 08:01

“Estamos hechos polvo, no nos lo podíamos creer. Lleva toda la vida trabajando en esto y es muy conocida. Ha sido un palo total”. Ángel Navallas, alcalde de Sangüesa (APS), ha dado a conocer que el Ayuntamiento denunciará el lunes ante la Fiscalía a una trabajadora municipal “por las irregularidades detectadas en la contabilidad” del Patronato Municipal de la Escuela de Música.

Según informa a través de la web municipal, “a lo largo de los últimos meses, personal del consistorio ha estado cotejando la información disponible”, y ahora se espera que “la Fiscalía tome las riendas del asunto”. El deseo del consistorio es “aclarar esta situación colaborando y aportando la información que se requiera”. La corporación municipal “ha estado informada puntualmente y desde el primer momento del desarrollo de la investigación”.

Consultado sobre la materia, el propio Navallas descarta por el momento aportar cifras del dinero público supuestamente desfalcado por la empleada. “Aunque en la calle y en las redes se está hablando de cantidades concretas (unos 350.000 euros), nosotros en ningún momento hemos dado ninguna cifra en las reuniones celebradas con trabajadores de la escuela de música o con los empleados municipales”, apunta. Indica que la investigación de la Fiscalía será la que acabe por determinarla. “Pensamos, eso sí, que puede tratarse de mucho dinero”, concede.

Asegura que “un equipo de la casa” ha venido trabajando en el análisis de la situación y que “en septiembre” se hizo conocedora a la corporación. Se han estudiado las cuentas del patronato, que hasta ahora manejaba en exclusiva la trabajadora denunciada, y el análisis se ha remontado a los últimos 8 años. En este periodo, se hallaron traspasos a cuentas a su nombre, o nóminas y facturas duplicadas que ayudaron a justificar el citado desvío de dinero público.

Una vez se puso la situación en conocimiento de la trabajadora, ella lo reconoció e incluso se mostró dispuesta a devolver lo sustraído. Asimismo, una vez hecha pública la noticia esta semana, la propia empleada municipal se dirigió por carta a las familias del centro, pidiendo perdón. La trabajadora, que lleva varios lustros contratada por el consistorio, no es funcionaria. Este viernes mismo, dejó de trabajar al cogerse una baja.

En el último presupuesto aprobado por el Ayuntamiento de Sangüesa, de 2017, se previó para el Patronato de la Escuela de Música, como organismo autónomo, una cantidad de 462.726 euros. En la partida de ingresos, 187.956 eran de aportación municipal.

JARRO DE AGUA FRÍA

La noticia cayó como un jarro de agua fría entre los sangüesinos, tal y como relataban desde los grupos municipales. “Estamos ante presuntos delitos muy graves, y dolidos por una trabajadora a la que teníamos por buena profesional”, indicaba ayer Javier Solozábal (AISS). “El tema debe ponerse cuanto antes en conocimiento de la Justicia, puesto que ya hay documentación suficiente. Será ella quien decida y determine”.

Desde EH Bildu, Rober Matxin reconoció la “sorpresa e incredulidad” que le supuso conocer los hechos. “Hemos pasado un tiempo muy malo, aquí nos conocemos todos y ella lleva más de 30 años trabajando en la escuela. Todos hemos pasado por ahí”, dijo. “Habrá que hacer también una lectura del control que se lleva con estas cosas, pues claramente ha fallado”.

“Pido perdón por todas las equivocaciones de varios años”



La trabajadora municipal de la escuela de música que será denunciada por el Ayuntamiento de Sangüesa por “irregularidades en la contabilidad” del patronato del centro, al darse a conocer la noticia, se dirigió por carta a los padres con alumnos en el centro. “Mi intención era informaros acabada la investigación, pero la noticia se ha adelantado a mi pretensión. Os pido perdón por todas las equivocaciones que he cometido a lo largo de varios años, y nunca con la intención de lucrarme”, asegura.

“La razón que me ha llevado a esto es la consecuencia de una enfermedad llamada ludopatía. En ese tiempo, yo no era consciente de mis actos, y así me lo dicen los profesionales que me están tratando”.



