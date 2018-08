31/08/2018 a las 06:00

Hsteleros y vecinos de Sangüesa están inmersos en un eterno debate: Las pochas, ¿verdura o legumbre? He ahí la cuestión. Y como cada maestrillo tiene su librillo, no hay una regla matemática para la elaboración de este producto. Por lo tanto, todo depende del concepto del que se parta. Aquellos que consideran la pocha como una verdura, explican que no necesita remojo previo porque ya tiene suficiente humedad, por lo que la echan al fuego cuando el agua ya está hirviendo. Este hervor

Selección DN+