PSN apoyó partidas de NA+ por 27,6 millones antes de la votación en el Congreso

Los socialistas apenas habían tenido tiempo de quitarse el abrigo cuando comenzó el pleno en Pamplona este jueves a las cuatro y media de la tarde. Media hora antes empezaban la rueda de prensa de urgencia para anunciar que retiraban la propuesta de reprobación del alcalde y apoyaban la modificación presupuestaria. Tuvieron que acelerar el paso para cubrir los 700 metros entre la sede del PSN, en el paseo de Sarasate y el Ayuntamiento de Pamplona. Diez minutos de trayecto con los pensamientos enredados a buen seguro en un “bien superior”. Así calificó el edil Xabier Sagardoy la reforma laboral al defender su voto favorable a las modificaciones presupuestarias que llevó a pleno Navarra Suma. 27,6 millones para asumir inversiones y no paralizar el engranaje económico municipal, expuso la regionalista María Echávarri. “Si se aprueba es porque ha salido adelante una medida imprescindible”, se precipitó Sagardoy al hablar en pasado porque, en Madrid, sus señorías aún no habían votado la reforma laboral. Subrayó su “compromiso ineludible, especialmente con la clase trabajadora”. “Todos los avances en España tienen la firma del PSOE y este grupo contribuye a hacer hoy una España más decente”, añadió y le dijo al alcalde que el respaldo no era “un cheque en blanco”. Valoró las 18 enmiendas puestas sobre la mesa por Bildu y Geroa Bai, pero no las apoyó. “Algunas las compartimos y esperamos que pronto puedan ejecutarse”, aventuró solo 45 minutos antes de conocerse el sentido del voto de los dos diputados de UPN en Madrid.

Parecía que el cambio de rumbo socialista centraría el debate, pero los concejales lograron ir de la letra gruesa a los números y María Echávarri destacó que “todos los grupos votaron que no con argumentos peregrinos” a los presupuestos de 253 millones. “Y de ellos hubo que recortar 53 a los ciudadanos de Pamplona, por eso traemos cinco expedientes de modificación con dos objetivos: dar cobertura a las obras en ejecución, 22 millones de euros”, enumeró la batería de proyectos, y asumir reparaciones tras las últimas inundaciones. “Les pido responsabilidad”, señaló.

En respuesta, Marian Aldaia, de Bildu, calificó de “irresponsabilidad gestora y soberbia política” la actitud de Navarra Suma. “Hay que hacer un marcaje férreo, no se les pueda dejar solas”, añadió y en referencia al PSN destacó que “las enmiendas de Bildu y Geroa Bai hoy no saldrán adelante porque así lo han decidido en Madrid”.

Para Javier Leoz, Geroa Bai, “esos 27 millones salen sin las mejoras” que ellos proponían en las enmiendas. “Nos hubiera gustado que el PSN apostara por estos proyectos, no ha sido así, pero aquí va a haber una mayoría alternativa”, auguró. Geroa Bai y Bildu sí aprobaron las partidas para los fondos europeos.

Echávarri replicó a Aldaia: “Los tiempos no nos los marca Bildu, nos los marcamos nosotros solos, con ustedes no hablaremos, tranquilos”. Y agradeció al PSN “la altura de miras”. “Ha sido una pena que tenga que ser así, pero esperemos que continúe el acuerdo entre el PSN y Navarra Suma”, concluyó con una frase que, a los pocos minutos, se hizo añicos.