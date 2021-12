Maya: “Nombrar la plaza es un gesto para reivindicar la Constitución”

Aunque sea suya la competencia para nombrar a las calles, ¿lo ha consultado con su grupo?

Sí, claro. Es más, este asunto no es nuevo aunque ahora lo proponga Sociedad Civil Navarra. El poner el nombre de la Constitución española de 1978, que quede claro a qué nos referimos, ya se habló con el cambio de Conde de Rodezno a plaza de la Libertad.

¿Y qué pasó para que no se aprobara para la antigua de Conde Rodezno?

Bueno, se propuso Serapio Esparza (se refiere a la iniciativa del entonces alcalde, Joseba Asiron, de EH Bildu, que apostaba por el arquitecto del II Ensanche), a lo que se oponían memorialistas y gente de IU, PSN y nosotros mismos, que planteamos alternativas como ésta. Al final nos decantamos por plaza de la Libertad, que tenía más consenso y ofrecía menos complicaciones con memorialistas e IU.

¿Por qué ahora?

Porque estamos en un momento en que se está poniendo en duda, por parte sobre todo de los independentistas y populistas, la transición española; se quiere llevar a juicio a determinadas personas que vivieron y trabajaron por aquella transición... en fin, que se cuestiona hasta la propia Constitución. Creo que es por tanto un momento importante para que en Pamplona, como en otras muchas ciudades donde ya tienen plazas o calles con este nombre, se dé ese paso para reivindicarla como la Carta Magna que es y que ha permitido muchísimos años de estabilidad. Es, en definitiva, una defensa de la Constitución que yo comparto.

Entiendo que EH Bildu y Geroa Bai no lo comparten, pero...

(Interrumpiendo) No, no, Geroa Bai no ha salido diciendo nada. Yo creo que no estaban en contra, les daba pena que se perdiera el nombre de Baluarte. Y también lo entiendo. De hecho, en la Junta de Portavoces había más dudas sobre cómo cambiar un nombre oficial que en contra del elegido.

¿También EH Bildu?

No, no... ellos rápidamente se posicionaron en contra

Pero yo le iba a preguntar por los socialistas

Lo apoyaron, sí.

Una decisión que coincide con la de colocar la bandera de Navarra en la plaza de los Fueros. ¿O no fue coincidencia?

Coincide el día de Navarra con el día de la Constitución, llega la solicitud de la Sociedad Civil de Navarra. Y en la plaza de los Fueros una gran bandera de Navarra permanente parece que era muy evidente que había que hacerlo, a mí ya me rondaba la idea desde hacía tiempo. Así que era un buen momento para anunciar las dos cosas a la vez. No hubo una intención intelectual.

¿Se sabe la ubicación y las medidas?

Las medidas, no, están trabajando en ello. Y respecto al lugar, pudiera parecer que lo más lógico es el centro pero hay que ver si esto es compatible con el uso que se le da a la plaza. Aparte de que se trata de un punto bajo así que parece mejor colocarla arriba; se vería mucho más.

Dice que anunció ambas cosas a la vez, ¿encontró rechazo en el tema de la bandera en la oposición?

Nadie se posicionó en contra pero es que nadie puede discutir la bandera de Navarra en Navarra.

¿Y cómo cree que lo recibirá la ciudadanía?

Lo que me ha llegado ha sido positivo. Es que yo creo que hay ganas de poner en valor la Constitución porque estamos en un momento en el que existe tensión en la gente por el futuro de la institución actual, de cómo está España y su Carta Magna. Hay mucha inquietud sobre si va a seguir o no el modelo actual de convivencia que era bueno y venía avalado por la Constitución; pero ahora se discute incluso hasta la monarquía. Por eso, nombrar la plaza es un gesto para reivindicar nuestra Carta Magna. Además, Navarra también vive un momento de incertidumbre, con los pactos con el independentismo.

Si no gobernara en Navarra el PSN con el apoyo de Bildu, ¿se hubiera colocado esta bandera?

Sí, igual.