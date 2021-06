El aparcamiento 'maldito' del Casco Viejo de Pamplona

Actualizada 20/06/2021 a las 06:00

Recurrente. Dice el diccionario que ocurre, aparece o se realiza con cierta frecuencia. Precisamente lo que le ocurre al protagonista de esta historia. Y no, no le ha sucedido ni una, ni dos, ni tres veces. Le han multado hasta en seis ocasiones por estacionar su coche en el mismo aparcamiento.



Dentro de esta paradoja en la que uno puede pensar que las lecciones es mejor aprenderlas a la primera, la realidad también es capaz de no corresponderse con una primera percepción. Para entender las versiones, el autor de la queja elige dejar constancia de que se trata de una persona con una discapacidad reconocida del 96% y que dispone de una tarjeta de estacionamiento.



Dicho esto, hay que retrotraerse hasta el 25 de julio de 2019. Aquel fue el primer día que fue sancionado. Le siguieron el 11 de noviembre, 27 de febrero, 10 de junio, 18 de agosto y, por último, 20 de enero de este mismo año. “Me traslado ocasionalmente a Pamplona para acudir al dentista y estaciono en la calle Juan de Labrit, en aparcamiento reservado para personas con discapacidad” explica el afectado en un documento que ya ha elevado al Defensor del Pueblo. No obstante, ha sido multado bajo la premisa de ‘acceder a zona de Acceso Controlado del Casco Antiguo, careciendo de autorización’. Cabe decir que todas las infracciones fueron catalogadas como leves, lo que implica un importe de 90 euros (45 por pronto pago).



Sin embargo, la casualidad hizo que no pudiera beneficiarse de la rebaja, ya que las sanciones le fueron notificadas en una dirección que consta en la base de datos de la DGT, pero en la que ya no reside desde hace aproximadamente 30 años. Y contra este hecho, indica que no ha modificado la dirección porque, dada su discapacidad, hace dieciséis años que no dispone de carné de conducir. “Tanto en la documentación del vehículo para el que fue expedida la tarjeta como en el DNI ya consta la correcta”, dice.



NO SE PUEDE SABER



Preguntados al efecto, desde el Ayuntamiento de Pamplona certifican que el control de acceso al Casco Antiguo se realiza por matrículas. “Las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad son nominales y no están vinculadas a ningún vehículo ni por supuesto matrícula”, avisan. De ahí que las denuncias sean notificadas al titular del vehículo que comete la infracción, dándole un plazo para que informe si es otra la persona quien conducía.



Dada la explicación, el consistorio sostiene que no puede discernir si quien accede en un vehículo al Casco Antiguo es una persona con discapacidad que ocupará una plaza reservada o no. Es más, al autor de la queja ya se le informó, añaden, de que tiene que dar de alta la matrícula o matrículas de los vehículos en los que accede al centro (“procedimiento muy sencillo”) para que las denuncias no se generen automáticamente.



“Las infracciones fueron notificadas a la dirección que el vehículo tiene dada de alta en la DGT, que tiene que coincidir obligatoriamente con la del DNI del titular del vehículo”, matizan los técnicos. Y recuerdan, de nuevo, que las tarjetas están expedidas a nombre de personas, sin vinculación con los coches. Al menos no ahora. Sí que en años pasados, las tarjetas para personas con problemas de movilidad estaban asociadas a matrículas de vehículos, pero, a iniciativa de los propios afectados, se vincularon exclusivamente a las personas. “En estas circunstancias entendemos que al reclamante no le asiste la razón”, zanja la entidad.