Buscando la piedra hasta debajo de las piedras

Actualizada 18/06/2021 a las 06:00

No se trata de una filigrana de mosaico, es más, sus piezas geométricas necesitan precisión pero tampoco suponen un reto artístico. No, el reto del plano de mármol y granito que reproduce el trazado de la Ciudadela frente al Edificio Singular, en esquina con Pío XII, son sus materiales. Y más en concreto el granito verde Ubatuba de Brasil porque el mármol blanco de Turquía, que también se necesita reponer, sí aparece en los catálogos de cualquier empresas del sector. No se lo imaginaban los