La O.R.A quitará 900 coches de los aparcamientos de Rochapea norte

Actualizada 15/06/2021 a las 06:00

La O.R.A., (ordenanza reguladora del tráfico) más conocida como zonal azul aunque la gama cromática de los estacionamientos de rotación de pago incluye también el naranja y el verde, avanza hacia la periferia de Pamplona. El 2 de septiembre, las plazas de San Jorge y Rochapea norte se sumarán a las 34.000 reguladas por este sistema. Y ayer tocó explicárselo a los vecinos del norte de la Rochapea en una sesión que a las siete de la tarde en el Civivox del barrio contó con el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu (NA+), el director del área Patxi Fernández y la edil de la Rochapea, Carmen Alba (NA+).

Una quincena de vecinos acudió a la cita en la que el portavoz de los comerciantes además de integrante de la asociación vecinal de la Rochapea, Fermín Danboronea, se mostró muy crítico con la gestión municipal, así como otros dos asistentes más. Para los tres el equipo de gobierno ha impuesto su criterio sin contar con la participación. Y los aludidos respondieron que el plano actual es el inicio de una propuesta que se puede flexibilizar después, según se vayan viendo sobre terreno las demandas o fallos.

Pero antes de este turno de intervención del público, el responsable de Seguridad Ciudadana explicó cómo se resolverá el estacionamiento en pago y rotación en la Rochapea, al igual que hará mañana miércoles en el Civivox de San Jorge a la misma hora,a las siete de la tarde. Labairu dio una primera pincelada gruesa sobre esta reordenación de las plazas. “Donde hay más comercio será zona azul para facilitar el tránsito y donde menos, naranja”.



1.755 PLAZAS EN SUPERFICIE

Ya metido en harina, Javier Labairu indicó que la zona norte del barrio dispone de 1.755 plazas en superficie, con un alto nivel de ocupación. Durante el día, según datos del concejal, se llega al 96% y por la noche al 90%. Eso supone que la media de rotación por cada estacionamiento es de 2,94 vehículos, cuando la media en la zona naranja es de 1,25 y en la azul 2,16.

En la roja sube hasta 4,62, algo que es lógico ya que los espacios pintados de este color son aquellos en los que no pueden dejar su coche en horario comercial los residentes con el propósito de favorecer el movimiento entre conductores en espacios de tiendas y servicios. En cuanto a barrios, San Jorge registra una media de 1,81 y la Txantrea 1,83.

A día de hoy, informó Javier Labairu, por la parte septentrional del barrio, circulan entre las plazas de aparcamiento cada día 5.160 vehículos, pero cree que en cuanto se ponga en marcha la O.R.A. el hecho de pagar disuadirá a alrededor de 3.000 conductores. Pero, además, desaparecerán de los estacionamientos de 900 vehículos, aquellos de personas no empadronadas en el barrio, otros de empresa o incluso abandonados que ahora, sin el distintivo de la tarjeta de residente, pasan desapercibidos. A partir del 2 de septiembre, cuando entre en marcha este nuevo modelo, o los retirar sus dueños o se encargará la grúa.

Javier Labairu indicó que el retrato que esperan de la zona norte de la Rochapea es aquel que han reflejado otros puntos de la ciudad una vez ha entrado en vigor este estacionamiento regulado. Que el 47% de las plazas las ocupen los vecinos, el 22% los coches de paso y el 22% se queden libres.

También se recordó que junto a Capuchinos se habilitará un aparcamiento disuasorio con 285 plazas, donde el estacionamiento será gratuito las primeras 48 horas. Al tercer día, se comenzará a cobrar 3 euros, al cuarto 6 y a partir del quinto, 10. El motivo es evitar que se conviertan en zonas de estacionamientos de larga duración, del tipo de esos 900 vehículos que ahora se retirarán de la vía pública.

Finalmente, el concejal dijo que el repintado se hará durante julio y agosto, meses en los que habrá también una oficina en la que se podrá tanto recabar información como tramitar la tarjeta de residente. Además, se mandarán dípticos explicativos a comerciantes y vecinos este mes, para quienes se pone a disposición el correo nuevazonaazul@pamplona.es de cara a sus aportaciones.

LAS PREGUNTAS

Sólo me dejan poner tarjeta de residente en uno de mis dos coches. Javier Labairu: “La ordenanza lo establece así, tendrá que ponerlo a nombre de otra persona”

Trabajo ocho horas en el Casco Antiguo y sólo puedo tener tarjeta de mi barrio.

Patxi Fernández: “Las tarjetas se hicieron para que el residente pueda aparcar muy cerca de casa. El resto dispone del transporte público, compartir vehículo, la bicicleta...”. Labairu: “También van a estar los aparcamientos disuasorios por toda la ciudad”.

Fermín Danboronea, de la asociación de comerciantes y de vecinos. “Han bajado a explicarnos por las críticas que recibieron en noviembre por no informar de la zona azul en el sur del barrio. Y vienen para contar lo que van a hacer, no a escucharnos. Siguen los problemas de barro en Corralillos y Anelier, se cobra 275 euros a los comerciantes por la tarjeta y ponen un campo de softball donde podría ir un aparcamientos disuasorio.

Labairu: “Los precios los marcan las ordenanzas, no NA+, el campo obedece a un acuerdo presupuestario con el PSN y Corralillos y Anelier son espacios fluviales. Lo que traemos es una propuesta para arrancar, luego sobre la marcha se podrá cambiar”.

En la travesía Padre Tomás de Burgui hay en menos de 800 metros 4 centros comerciales que originan un movimiento terrible. Pero no han aceptado nuestras propuestas. Labairu: “En otros barrios se ha demostrado que la solución a ese trasiego es la zona azul. El día a día nos marcará el diseño definitivo.

A Pío XII fueron tres veces. Aquí en año y medio nada. Y seguimos con las plazas estrechas en Joaquín Beunza y Santa Alodia. Creo que las estrecharon para ganar más espacio. Patxi Fernández: “En septiembre, estarán repintadas con más amplitud. Y lo que dice no es cierto”.