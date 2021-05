Al concejal Labairu también le llevó el coche la grúa pero no pagó

Actualizada 29/05/2021 a las 06:00

No todos los vehículos que retira la grúa de la vía pública por estar aparcados de forma indebida tienen que pagar irremediablemente la tasa de la grúa (100 euros). Por ejemplo, de los 6.034 coches enganchados por el servicio a lo largo del año 2020 hubo un centenar que fueron luego “retirados sin cobro” por sus dueños, en algunos casos porque el tique de la zona azul no estaba en un lugar visible, en otros porque sí lo estaba y a pesar de ello se retiró el vehículo por error. Entre esos retirados por la grúa “sin cobro” estaba el del propio concejal delegado de Seguridad Ciudadana en el consistorio.

Javier Labairu, como edil de Pamplona, posee una tarjeta que le autoriza a aparcar su coche en cualquier punto de la ciudad sin necesidad de abonar la zona azul, simplemente dejando en un lugar visible esa tarjeta. “Se me olvidó colocarla, la dejé en el asiento y me marché a trabajar. Cuando salí del área el coche no estaba, se lo había llevado la grúa”. El edil de NA+ se acercó al depósito y allí mismo un agente comprobó que tenía la tarjeta “habilitante” en el interior del coche, de manera que lo pudo retirar sin tener que pagar la tasa.

“De otra forma, si allí no me dicen nada, habría pagado aunque luego me habrían devuelto el dinero”.

