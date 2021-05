Un paso peatonal para Monasterio de Irache desde mayo de 2016

Actualizada 20/05/2021 a las 06:00

Cuenta la sabiduría popular que el tiempo lo cura todo. Que ese devenir de minutos, horas, días y meses no es otro tópico que un diapasón para que una situación se reacomode por sí misma. Pero, como es de esperar, no siempre sucede así. Como no lo ha hecho en la calle Monasterio de Irache, junto al paseo de la vaguada, en el barrio de San Juan. Vecinos de los números 46 y 47 comenzaron una carrera de fondo en mayo de 2016, una competición que todavía hoy no ha terminado. A pesar de que han pasado cinco años desde la primera vez que tocaron la puerta del Ayuntamiento de Pamplona.

En aquel momento, Maite Ajuria y Javier Vizcarrondo enviaron un correo electrónico con la petición que siguen requiriendo a día de hoy: un paso peatonal en la calle en la que residen. Según cuentan, para cruzar a la residencia de la Vaguada (desde Sancho el Fuerte), hacia San Jorge, las piscinas de San Juan o el cementerio, son cientos las personas que cruzan indebidamente. “Es el paso natural, por cercanía y lógica”, explican los vecinos, que además se sienten preocupados por la posibilidad de que un accidente termine por ensalzar su calle de la manera que no desean.

Visto que el tema no es nuevo, también es necesario poner en valor las alternativas planteadas por el ente municipal. En ellas, se emplaza a vecinos y habituales a utilizar el paseo que circunvala a la calle o a desplazarse hasta el segundo paso peatonal, ligeramente más alejado.

BORDILLOS E INTENCIÓN

Esta opción no termina de convencer, ya que la tendencia no ha cambiado. De hecho, basta permanecer en este punto de Monasterio de Irache para darse cuenta de que el goteo de gente que cruza por el sitio en el que se demanda un paso peatonal es constante. “Pensamos que el desembolso tampoco es excesivo, ya que solamente se necesita un rebaje de bordillo y pintura”, entienden los afectados. Y así, poco a poco, va pasando el tiempo sin que los vecinos obtengan una respuesta clara. “Ahora de cara a verano, cada vez serán más las personas que crucen por este punto”, dicen quienes saben de lo que hablan. Los mismos que podrían haber cursado un máster en paciencia. Y es que, para que se hagan una idea, los vecinos estuvieron intercambiando correos con el consistorio (con mayor o menor frecuencia) hasta el 30 de enero de 2019. Fue entonces cuando se les comunicó que el área tenía contemplada la actuación. “Esperamos y esperamos, pero aquí no ha pasado nada”, argumentan quienes entienden el parón del año de pandemia. “Solo pedimos que vengan y lo vean para valorar”, concluyen.