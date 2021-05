Alrededor de 8.000 palomas viven entre vecinos y casas de Pamplona

Actualizada 20/05/2021 a las 06:00

En el ecuador de la legislatura, el área de Salud que preside el edil Fernando Villanueva (NA+) ha tenido que arrostrar los problemas de ratas, gatos y palomas. Con los roedores se acabó reconociendo que había una plaga que hizo que aparecieran este tipo de animales en lugares inhabituales como la rotonda de Tajonar. Con los gatos, se debate cómo solucionar la gestión de las colonias felinas que han originado encontronazos entre vecinos y las voluntarias encargadas de uno de los recintos en el barrio de la Txantrea. Y el tema de las paloma se ha convertido en otro de los clásicos, con la oposición hablando de plaga por la dejación del área municipal.

El miércoles en la comisión de Urbanismo se volvió a abordar la proliferación de las aves en una declaración presentada por EH Bildu que pedía a Villanueva “asumir sus responsabilidades” e informar del control de las palomas. Una moción que salió adelante con el apoyo del resto de la oposición, de PSN y Geroa Bai, mientras que al otro lado, el equipo de gobierno de NA+ defendió su gestión que, dijo Villanueva, ha supuesto la disminución en dos años del 20% de una población estimada en unos 10.000 ejemplares, cuando lo idóneo para una ciudad es como mucho unos 3.500. “Y eso heredé de su legislatura, una gran población porque no hicieron nada”.

Después, a puerta cerrada, el concejal explicó cómo combaten desde el área la superpoblación de las alrededor de 8.000 aves que se estima viven en Pamplona, para lo cual se confía en una empresa, Comertu. Por un lado, se encarga de atrapar a los ejemplares para derivarlos a granjas especializadas en el trato de pájaros y, de otro, los atrae para su traslado a palomares controlados en el parque de la Taconera.

En concreto hay dos, uno que se preparó en la anterior legislatura pero que no llegó a entrar en uso y que, según un informe de la empresa, hubo que cambiar de sitio y de diseño, y un segundo auxiliar. Una vez allí, se pinchan los huevos para mermar la población. Lo que en ningún caso se plantea es el sacrificio por una cuestión ética y en cumplimiento de las exigencias forales en contra del maltrato animal.

RETIRADOS 200 HUEVOS

Desde la empresa se señala que es necesario crear más de estos palomares, por lo menos en dos zonas diferentes de la ciudad (se apuntó al parque de la Media Luna como una posible ubicación) y se advierte que al menos debe pasar un año para que sean efectivos al cien por cien; esto es, conseguir que las aves acudan allí atraídas por la comida. Con este método, que se puso en marcha en diciembre de 2020, se han retirado 200 huevos.

En el capítulo de captura, la cifra asciende desde noviembre de 2020 a unos 1.800 ejemplares que se trasladan a las instalaciones de la empresa. Allí, alrededor de 400 murieron por enfermedad, 700 permanecen en su planta a la espera de remitirlas a otra de Ciudad Real y las 700 restantes se quedarán en sus propios palomares.

Pero, indica la empresa, si se quiere ser eficaz en el control hace falta una tercera vía: la de permitir el acceso a los nidos de viviendas vacías y también que los particulares permitan la entrada a las zonas comunes, como tejados, donde anidan los pájaros. Y añade que el pienso anticonceptivo no sería viable por ser una población en constate movimiento.

El documento también se hace eco de la queja planteada en la plaza del Castillo, una zona idónea para que habiten este tipo de aves porque disponen de agua gracias a la fuente y de alimento por la actividad de las terrazas hosteleras. Y más: cuentan con un lugar seguro, el quiosco, para esperar esa comida que también les proporcionan las zonas verdes aledañas. La solución planteada por la empresa es el blindaje del quiosco y la captura de aves en las dos zonas más pobladas de la plaza.

Finalmente, Comertu indica que es necesario el control de la población de palomas no sólo por los problemas de suciedad o las molestias que ahora provocan en las terrazas, también por la cantidad de parásitos que portan. “En muchas de ellas hemos visto que tenían más de tres moscas de la paloma, que son muy nocivas para las personas”. Y, advierte, que también para otros pájaros con los que están en continuo contacto en el parque de la Taconera.

La oposición acusa a NA+ como responsable de la “actual plaga” de aves

“Más del 20% de quejas en el teléfono de Atención al Ciudadano (010) son por problemas con las palomas”, afirmó ayer en Urbanismo el concejal de EH Bildu Borja Izaguirre, para ejemplificar lo que, en su opinión, era fruto de una dejadez por parte del área de Salud que preside Fernando Villanueva, al que acusó de desviar la atención. “Ya lo hizo con las ratas, cuando en una deslealtad política sin precedentes trató de culpar ala Mancomunidad de su presencia. Y ahora quiere tapar su mala gestión poniendo en el punto de mira a las terrazas de la hostelería, a las que cita como responsables”.

Desde PSN, Xabier Sagardoy dijo que su grupo apoyaba la moción de EH Bildu porque el aumento del número de palomas era vox populi en Pamplona. “Y en la plaza del Castillo es ya un clamor”, a lo que añadió que, por el contrario, no se había notado la acción del área municipal. Y Javier Leoz (Geroa Bai) le recordó a Villanueva que en la pasada legislatura era él quien se quejaba de la población de estas aves. “ En sus dos años no sólo no ha descendido, sino que la impresión generalizada es que ha aumentado”.

El concejal de NA+ replicó que cuando él llegó se encontró con 10.000 ejemplares, un palomar ecológico (aquel donde derivar a las aves para destruir sus huevos) mal ejecutado y el anuncio de un pliego para contratar a una empresa especializada en el control de estos ejemplares que no se había redactado. “Una medida de distracción, que usted mismo calificó de experimento, le llevó a un nuevo fracaso, un halcón muerto y otro desaparecido, desaliento de los hosteleros y denunciado por asociaciones defensoras de la naturaleza”, le dijo Villanueva a su antecesor en el cargo, el edil de EH Bildu, Joxe Abaurrea. Finalmente, el responsable de Salud señaló que seguirán con los palomares ecológicos y las capturas sin sacrificio. “Eso nos ha permitido reducir la población en un 20%”.

Gurelur desaconseja el uso de halcones

La suelta de dos pollos de halcón peregrino en Ansoáin para el control de las palomas, una solución que también se ha planteado en Pamplona, ha topado con la oposición del grupo ecologista Gurelur. En un comunicado, dice que en primer lugar se debería haber realizado un estudio para detectar las causas que le ha llevado a su desaparición de la comarca. En segundo lugar, añade que los ejemplares o se han criado en cautividad o proceden del centro de recuperación de Ilundáin, y afirma que una parte muy importante de la ciudadanía navarra rechaza esta práctica. También recuerda que en los años 90 hubo halcones en Pamplona, pero que desaparecieron y, a diferencia de otras especies, que han hecho de la ciudad y su comarca un refugio por la tranquilidad (lejos de cazadores o de otros depredadores) y el alimento, el halcón no ha regresado. “Queda claro que es porque las condiciones ambientales que tenemos no cumplen con los requerimientos biológicos de esta especie. Motivo por el cual no deben soltarse más ejemplares de fauna protegida en Pamplona”, para concluir que el proyecto no se sostiene ni desde el punto de vista técnico ni ético.

