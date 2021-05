El comercio de Pamplona apenas se anima a sacar su género a la calle

Actualizada 09/05/2021 a las 06:00

Desigual acogida de la campaña para animar a los comercios de Pamplona a sacar sus productos a la calle. En el Casco Antiguo y el Ensanche apenas se ha notado la iniciativa. Por contra, Martín Azpilcueta y Ermitagaña sí que han tenido más ambiente. “Es una tradición en el barrio sacar género a la acera algún fin de semana de mayo y junio. Es algo sencillo pero que anima las calles e incentiva las ventas”, comentaba Lidia Lizarraga, presidenta de la asociación de comerciantes de la zona de Martín Azpilcueta.

Perfumería Lizarraga mostraba a pie de calle camisetas y blusas de nueva temporada con un 10% de descuento. “Para que se note que es un día especial tienes que poner alguna promoción”, comentaba Lidia. A su lado, Delicias Embelesso mostraba mermeladas, patés y cervezas artesanas. “La gente lo ve y se anima a darse un capricho ”, comentaba Josu Marín, que abrió esta tienda de delicatessen en 2017. En frente, la droguería Zalba tenía como reclamo cestos de castaño y botijos de barro. “He vendido un porrón y varias cestas para perretxikos”, informaba Karmele Zalba, segunda generación en el negocio.

'El comercio de Pamplona sale a la calle' es una iniciativa del Ayuntamiento de Pamplona en coordinación con las asociaciones de comerciantes de la ciudad. Consiste en que un fin de semana al mes los comercios que se inscriban pueden sacar algún pequeño expositor o perchero a la calle, sin que dificulte el paso de peatones. Es algo ya que se ha hecho en ocasiones anteriores, por ejemplo, en las dos últimas ediciones de la feria del stock, a principios de marzo.

Este viernes y sábado se ha celebrado por primera vez pero, salvo zonas concretas, no se han visto apenas caballetes o expositores. “Yo me había inscrito y pensaba sacar algún maniquí con la equipación de Osasuna, pero por miedo a que a algún niño se le cayera al suelo al final no he sacado nada”, explicaba Alfonso, de Futbolmania.com, en la calle Zapatería. Otros comerciantes han decidido no sacar género “por precaución”. “No puedes estar pendiente de si la gente toca las prendas o no, que luego hay que desinfectarlas. O si llega algún espabilado y se lleva algo al descuido”, explicaba una comerciante de la misma calle.

EL EFECTO DEL BUEN TIEMPO

En Estafeta, Zarranz, Alpargatas de Mil Colores, Gurgur Delicias y Aromas y Más tenían sus expositores en la calle. “Pero es algo que hacemos habitualmente”, explicaba Mila Gorraiz, de Zarranz Moda, que tenía cazadoras de entretiempo en liquidación. Los Sucesores de Ortega, en la calle Mayor, habían sacado un caballete con batas. “De normal ya colgamos perchas por toda la fachada como reclamo, así que tampoco es una novedad para nosotros”, comentaba María Garralda, que destacaba que el viernes por la tarde “fue de mucho ajetreo y gente por la calle. El sábado ha sido más tranquilo”.

Garralda y otros comerciantes coincidían en que el buen tiempo ha animado al público femenino a comprarse ropa fresca de temporada. “Es un fenómeno que lo tenemos ya muy estudiado”, comentaba. Sin embargo, sobre el comercio textil y de complemento se nota mucho la ausencia de turismo y la escasez de bodas, comuniones y otros eventos. Así lo constata Maite Vidaurreta, de Zintos, en la calle San Nicolás. Esta tienda expuso en la acera una selección de bolsos. “Es cierto que funciona como reclamo. A algunas chicas les llama la atención, se paran y alguna se anima a entrar”, comentaba.

Por contra, el comercio de moda y complementos apenas está notando los efectos de la campaña de bonos descuento Pamplonup lanzada por el Ayuntamiento el 22 de abril. “Viene menos gente que en las campañas de octubre y noviembre”, coincidían varios comerciantes de la calle Zapatería. Atribuían esta situación a que la venta de bonos no ha estado muy repartida y que posiblemente los que consiguieron comprar se lo gastarán en productos caros. “Yo sé que alguno se ha comprado un Iphone”, comentaba uno de ellos.