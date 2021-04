Vecinos del centro ven la Audiencia como solución “ineficaz y lejana”

Actualizada 23/04/2021 a las 06:00

A veces, basta un simple ejemplo gráfico para que el cerebro adhiera para siempre la información que se persigue. Quizá no ocurra, pero no se pierde nada. En este caso, si cada noche los conductores residentes en cada barrio de Pamplona se pusieran en fila con sus vehículos para tratar de aparcar antes de ir a casa, quienes se situaran al final de la cola en el Casco Viejo tendrían que dormir en el coche. No encontrarían, por mucho que buscaran, un aparcamiento dentro de los límites de su distrito para poder olvidarse por unas horas de su medio de transporte por excelencia.

Es esta realidad la que ha llamado a las puertas del Defensor del Pueblo. Vecinos del Casco Viejo han vuelto a poner de manifiesto la complicada logística que deben cumplimentar a diario con sus vehículos. Y es aquí donde dicen sentirse molestos por la oferta de alquiler de plazas de aparcamiento que plantea el Ayuntamiento de Pamplona en el parking de la Audiencia. “En la carta que nos enviaron, reconocen que existe un problema que se quiere solucionar”, cuentan los afectados. Como se recordará, el consistorio ponía a disposición de estos vecinos una serie de plazas por un coste de 38 euros al mes. “La solución implica un recorrido de veinte minutos para ir a buscar el vehículo y, aunque no parece mucho tiempo, es un problema tener que recorrer esa distancia para ir a recoger el coche a un aparcamiento que, además, no es gratuito. Es una solución poco práctica”, argumentan.

IDÉNTICO PRISMA

La preocupación aumenta, dicen, porque en la carta se señala que el Ayuntamiento tiene interés en seguir eliminando plazas de aparcamiento para recuperar espacios para el disfrute de todos los pamploneses. En este punto, uno de los afectados propone la construcción de un parking en la zona del departamento de Educación o, una solución similar a la planteada, pero en aparcamientos más cercanos (Plaza del Castillo, Merindades, Corte Inglés, Plaza de toros...).

Desde el consistorio, conocedor de la situación, se responde que, “mientras se realizan soluciones definitivas como el aparcamiento subterráneo de corralillos”, se han ido ofertando soluciones como plazas verdes en Primer Ensanche o Rochapea. Además, dentro de esta búsqueda de soluciones, Seguridad Ciudadana reitera que ha mantenido reuniones con los aparcamientos subterráneos más cercanos, tales como Baluarte, Plaza de Toros o Audiencia. “Son concesiones a empresas privadas con sus intereses de rentabilidad o minimizar pérdidas en la situación actual, pero el Ayuntamiento no tiene capacidad de obligar a firmar un convenio para facilitar el aparcamiento a los vecinos, en este caso, del Casco Antiguo”. Aún así, recuerda que se consiguió que el parking de Baluarte hiciera una oferta de 200 plazas que se completaron en su momento.