Carteles para advertir de lo poco conveniente que es dar pan a los patos

Actualizada 22/04/2021 a las 06:00

“¿Prohibir dar de comer a los patos?”, preguntaba con cara de sorpresa a través de la pantalla del ordenador el edil de EH Bildu, Endika Alonso, en su conexión online para la comisión de Urbanismo. “No, para avisar”, matizaba a su vez desde el salón de plenos el concejal responsable del área de Salud, Fernando Villanueva (NA+). Y es que días antes el representante abertzale, en el turno de ruegos y preguntas, había inquirido a Villanueva por los problemas que podía originar esta costumbre de arrojar pan a los patos de los lagos de Pamplona.

Y el concejal le contestó este miércoles, 21 de abril, en el mismo turno de la comisión de Urbanismo, a la que llegó con un informe elaborado por los técnicos de Zoonosis, servicio que depende de Salud. “Según indican, donde hay presencia de pan, supone un 60% de la dieta para estos animales, lo cual es malo porque provocan su deshidratación ya que dejan de comer otro tipo de alimentos de flora y fauna de su hábitat indispensables para su desarrollo”, inició su explicación Fernando Villanueva.

Pero este no es el único problema, reseñó el responsable del área municipal de Salud. “También compromete la calidad del agua y provoca la obturación del fondo de los lagos”. Y fue entonces cuando avanzó que se colocarían carteles didácticos, y también fue entonces cuando el concejal de EH Bildu entendió que para prohibir esta costumbre. “En seguida nos sale la vena de la prohibición”, llegó a añadir, mientras Villanueva negaba con la cabeza.

PERMITIDO EN LA ORDENANZA

Y es que, indicó el concejal de NA+, aunque hubiera querido -que no es el caso- vetar que se tire pan a los patos no hubiera podido. “Para eso sería necesario cambiar la ordenanza municipal que no prohibe esa costumbre en jardines. Como tampoco, como mucha gente cree, alimentar a las palomas”. Pero el concejal advierte que con unas condiciones muy importantes. “No se puede ni en terrazas, plazas ni en suelo urbano”, enumera.

Así que, insistió, serán carteles didácticos, con el propósito de concienciar a la población sobre el problema que supone arrojar mendrugos a los ánades. “No hablamos de migas de pan, algo muy habitual para entretener a los niños. Hablamos de conductas reiteradas que se producen prácticamente a diario y con mucha cantidad”.

Y es que, quizá, las personas que lo hacen ni tan siquiera son conscientes de los daños que provocan. “A este tipo de gente se trata de convencer”, añadió Villanueva.

Ahora se trata de mirar qué zonas son las que presentan más problemas. Y en ese sentido, Endika Alonso quiso hacer su aportación y señaló que uno de los puntos conflictivos era el embarcadero que está bajo el puente de las Oblatas. Y ahí parece que irá uno de estos carteles de advertencia.