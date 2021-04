La oposición pide a Maya que no vaya a misa en San Fermín

Actualizada 15/04/2021 a las 22:05

Prudencia y responsabilidad a la alcaldía pedía la declaración de EH Bildu y Geroa Bai sobre San Fermín. Y para ambos grupos, junto con PSN, un gesto sería no acudiir a misa el 7 de julio, o al menos, no ponerse en el lugar destacado para el primer edil de NA+. Los tres grupos de la oposición indicaron que, además, esos días se cometieron otros errores, como colocar el gran pañuelo en la fachada consistorial y permitiendo el acceso a 400 personas a la plaza a las doce del mediodía del 6 de julio. Por último, la moción que salió adelante por la mayoría de votos que ostentan EH Bildu, PSN y Geroa Bai demandaba convocar la mesa de San Fermín.

La réplica recayó en la edil de Cultura María García Barberena para quién esta cuestión únicamente es por protagonismo. "Ustedes, lo que pasa, es que no quieren que lo anuncie Enrique Maya", e insistió que la decisión no será una cuestión personal, sino marcado por la situación sanitaria. "Y quieren que el alcalde sepa desde ya lo que ni tan siquiera conoce el Gobierno de España ni el de Navarra". En cuanto a las declaraciones de Maya sobre la posibilidad de organizar corridas de toros. García-Barberena indicó que el primer edil sólo dijo que si se permitían en el resto del estado, porque en Pamplona no.