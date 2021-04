Apuesta municipal unánime para seguir con el minizoo de la Taconera de Pamplona

Actualizada 14/04/2021 a las 13:18

La oposición ha acudido este miércoles a la comisión municipal de Urbanismo con propuestas sobre el minizoo de la Taconera. Mientras el PSN ha presentado su iniciativa en solitario, EH Bildu y Geroa Bai han optado por hacer la suya conjunta. Pero las tres con un punto en común: garantizar la continuad de la instalación en cuyos fosos viven ocho ciervas y 320 aves (la mayoría patos y gallinas). Algo en lo que también ha estado de acuerdo el equipo de Gobierno de Navarra Suma.

En su declaración, el PSN ha peido precisamente eso, garantizar la continuidad del espacio de animales y considerar la posibilidad de introducir nuevos animales. Una iniciativa que ha logrado el apoyo de todos los grupos. No así la de EH Bildu y Geroa Bai, que han solicitado una explicación de los técnicos del área de zoonosis para, según su información, decidir sobre la gestión. Y en segundo lugar, abrir un proceso de participación con la ciudadanía.

El por qué de la negativa de NA+ frente al apoyo del resto no se ha hecho pública ya que el grupo de la alcaldía rechaza debatir cualquier propuesta de EH Bildu mientras la formación no retire de las redes sociales el vídeo en el que compara a la edil de Cultura con Hitler. Sí que el concejal responsable del Servicio, Fernando Villanueva (NA+) ha replicado a PSN que su grupo en ningún caso había planteado cerrar el minizoo, pero sí respetar los criterios técnicos que aconsejan no introducir más especies. Y aquí surge la pregunta. ¿Y qué pasará cunado las ciervas mueran? "Son jóvenes y gozan de buena salud", ha sido la respuesta de Villanueva.

320 AVES

En la actualidad, además de unas 320 aves, se alojan ocho ciervas, con unas edades comprendidas entre los 11 y los 6 años. La esperanza media de vida de los ciervos oscila entre los 10 y los 20 años, por lo que teniendo en cuenta que las óptimas condiciones de vida de las ciervas alojadas en Taconera, su esperanza de vida puede encontrarse entre los 15 y los 20 años.

Tal y como señala un informe técnico de la Unidad de Zoonosis del Ayuntamiento de Pamplona, “la introducción de nuevas especies autóctonas requiere un amplio estudio sobre las necesidades tanto de instalaciones, como de personal para su atención y cuidado”. Asimismo, “la reconversión en un parque zoológico conllevaría el cumplimiento de la legislación pertinente, con el consiguiente esfuerzo para distintos servicios de este Ayuntamiento, siendo prioritaria una valoración preliminar sobre las condiciones de bienestar animal de las especies animales que se propusiera introducir, determinando si se considera adecuado o no”. El informe concluye que “es conveniente mantener las ocho ciervas que se encuentran en el parque, durante toda su vida, ya que el único destino que pueden tener sería su traslado a un matadero, sin incluir nuevos ejemplares de ciervo”.

