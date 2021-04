Vecinos creen que Maristas agrava el problema de aparcamiento

Actualizada 13/04/2021 a las 06:00

Vaya por delante que la necesidad, física y mental, que tenemos todos de acabar con el coronavirus es prácticamente inconmensurable. Algo así como un deseo perenne que cada día suma un ápice más. De ahí que la decisión de incrementar los centros de vacunación para afrontar la lucha contra la covid 19 sea bien acogida por la población en general. Sin embargo, los ‘daños colaterales’ no siempre se miden de idéntica manera.

Así al menos opinan los vecinos del Ensanche. La apertura del colegio Maristas hace apenas tres días (echó a andar este sábado 10 de abril) ha ahondado, aún más, en un problema que para nada es nuevo en el tiempo. Los problemas de aparcamiento en la zona (denunciados en reiteradas ocasiones) se han visto agravados por el ir y venir de las citas. “Somos vecinos del Ensanche y vivimos junto al colegio Maristas. Pensamos que la decisión del Gobierno de Navarra está generando una cantidad de tráfico y necesidad de aparcamiento extraordinario”, expresa Patricia, una de las afectadas.

Pero no es la única. Su visión es ratificada por Iosune Cambra. “Dejando claro a que no me opongo a la vacunación, pienso que se debería haber pensado en una alternativa para los vecinos”, añade. Desde la asociación de vecinos se llegó incluso a solicitar, sin éxito, la creación de un parking. Para más inri, los residentes en las inmediaciones del colegio cuentan que en las cuatro manzanas más próximas existen 6 vados concedidos para obras. “Este hecho elimina otra gran cantidad de plazas”, remarcan. Y tras tachar de “pésima” la idea, vuelven a la carga con la iniciativa de un espacio adicional para aparcar.