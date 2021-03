El PSN, molesto con el último acuerdo sobre la pasarela de Labrit

Actualizada 05/03/2021 a las 06:00

El grupo municipal socialista marcó este jueves el paso en un nuevo debate plenario sobre la pasarela de Labrit y lo hizo para reclamar al equipo de Gobierno de NA+ que no vuelva a adoptar ninguna decisión sobre este asunto sin que antes se debata en comisión, tal y como se había acordado en su día. La portavoz, Maite Esporrín, también propuso rechazar el acuerdo de la Junta de Gobierno por el que el Ayuntamiento de Pamplona aceptó los 140.800 euros depositados como indemnización por tres de los cuatro autores del proyecto de la pasarela.

Esporrín quiso puntualizar además a Joxe Abaurrea (Bildu) y negó que NA+ haya incumplido el acuerdo presupuestario alcanzado entre ambos grupos para este año. “No se ha incumplido, pero hay malestar en el grupo”, dijo en referencia a que todo hace indicar que la cifra final que debería percibir el consistorio como indemnización no se conocerá hasta que la pasarela se repare, “pero entonces ya será tarde”. La socialista también se quejó de que los representantes del Colegio de Ingenieros, cuya contratación por el Ayuntamiento fue declarada nula por el TAN, se hubiesen reunido con los arquitectos y las aseguradoras a la hora de convenir las indemnizaciones, sin que mediasen técnicos municipales.

Tampoco a Abaurrea le gustó esta presencia ni el acuerdo final alcanzado, al que tildó de “fantasma”, pero el edil de Bildu centró sus críticas en el alcalde Enrique Maya (NA+) por incumplir su promesa de abrir la pasarela, por defender los intereses de las aseguradoras antes que los del ayuntamiento y por “debilitar la posición jurídica del consistorio” en este proceso.

ARREGLAR LA PASARELA

Le contestaría luego el concejal de Proyectos Estratégicos, Fermín Alonso (NA+), al acusarle de no haber defendido nunca los intereses de la ciudad y de escudarse en el insulto. Para Alonso la cuestión esencial es si se quiere o no arreglar la pasarela, una decisión que su grupo sí apoya y que quiere adoptar cuanto antes, después de que lo avalara el informe elaborado por el Colegio de Ingenieros. Dejó también claro Alonso que su intención es ”reclamar hasta el último céntimo a los responsables”, pero adelantar el proceso encargando la redacción del proyecto con parte del dinero de la indemnización cobrada, sin que ello suponga incumplir el acuerdo con el PSN. Rechazó por tanto la propuesta de esperar a cobrar todas las indemnizaciones para arreglar la pasarela por considerar “injustificable” que no se le ponga ya una solución cuando ya se han cumplido 5 años desde que se cerrara.

Javier Leoz (Geroa Bai) aportó el dato económico del debate al señalar que si la pasarela había costado 600.000 euros, invertir ahora 460.000 en arreglarla no merecía la pena. Lamentó también el edil que el equipo de Gobierno no les hubiese tenido informados de las reuniones entre el Colegio de Ingenieros, los autores del proyecto y las aseguradoras.