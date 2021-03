Actualizada 01/03/2021 a las 16:43

Carmen Imaz, hija del comandante jefe de la Policía Armada Joaquín Imaz Martínez, no edulcoró ni un ápice las palabras del mensaje que quería lanzar. La hija que perdió a su padre el 26 de noviembre de 1977 miró a los ojos a los presentes y estalló: “Mi padre cayó asesinado por miembros de la banda terrorista ETA, los mismos que hoy son los socios del Gobierno, tanto foral como nacional. ¡Qué pena Navarra! ¡Qué pena España! Qué pena y qué vergüenza. En nuestras manos está cambiar esto, que los navarros volvamos a ser los que éramos, que recuperemos todo lo que nos están quitando, lo que estamos perdiendo. ¿Dónde ha quedado la Navarra que todos conocíamos? Está en nuestras manos cambiarlo, tanto aquí en Navarra como en el resto de nuestra preciosa y querida España. Que Dios nos ayude”.

No necesitó decir más. La ‘bofetada’ hacia la decisión del ejecutivo a la hora de formar gobierno fue más que evidente. El aplauso de los presentes y la parálisis de Ana Ollo, Unai Hualde o el propio Javier Remírez resultaron claves para entender la delgada línea que sigue dividiendo duramente a política y sociedad en nuestra comunidad.

Es preciso recordar que Joaquín Imaz Martínez, amenazado de muerte, se negaba a tener escolta o llevar un arma. Solía decir a sus amigos que se trataba de una medida poco útil. "Si han de matarme, lo harán por la espalda". Y así fue. Su asesinato fue el primero que la banda terrorista cometió en Navarra.

Te puede interesar

Por su parte, el presidente de ANVITE, José Ignacio Toca, ha destacado que "estas placas no solo cumplen la función de homenajear y recordar a las víctimas mortales de atentados de ETA en Pamplona, también en su conjunto tienen el cometido de recordarnos una época y unas circunstancias de nuestra historia reciente que algunos están empeñados en tratar de diluir". "No puede ser que unos olviden y que los más jóvenes incluso no lleguen a saber que ETA mató en las calles de sus ciudades y pueblos hasta hace escasos diez años", ha señalado.

Por eso, ha anunciado que iniciarán gestiones para que en el resto de municipios navarros en los que hubo atentados mortales de ETA se coloquen también placas en recuerdo de las víctimas.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha destacado que este es "el momento de recordar a las personas asesinadas por ETA y a sus familias", de las que ha destacado su "enorme dignidad". Además, ha recordado a las personas que en momento no pudieron recibir el reconocimiento que en la actualidad tienen y ha reclamada "verdad, memoria, dignidad y justicia" para las víctimas.