Tarde de terror este sábado en la Casa de la Juventud

Actualizada 12/02/2021 a las 11:47

La Casa de la Juventud propone para este sábado una nueva tarde de ocio dedicada al terror. De 17.15 a 21 horas se sucederán los juegos de rol, los juegos de mesa, los escape room y las proyecciones cinematográficas, aderezadas con un photocall temático. Todas las actividades son gratuitas y tienen la entrada libre, previa inscripción en la propia Casa de la Juventud o en el teléfono 948 23 35 12. Esta tarde de terror está dirigida a jóvenes entre 14 y 30 años.

La asociación LYT (Learn & Teach) ha sido la encargada de organizar las actividades de una tarde, que pretende posibilitar nuevas opciones de ocio para los jóvenes. Todas las salas donde se desarrollarán las actividades estarán decoradas para la ocasión y cumplen, además, todos los protocolos de prevención, protección y seguridad frente a la pandemia de la COVID-19. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento y se llevarán a cabo otros controles y medidas como la toma de temperatura, higiene de manos o distanciamiento social.

Durante la tarde habrá partidas de juegos de mesa de temática macabra, como ‘Black Stories’, ‘La cosa’, ‘Jugarse el alma a los dados’ u ‘Hombre loco’, donde los jóvenes participantes se enfrentarán a sus peores miedos. Además, de 17.15 a 18.30 horas tendrán lugar dos sesiones del juego de rol ‘Supervivencia extrema’, con 45 minutos, y el reto de mostrar las habilidades para sobrevivir en una ruta por un difícil cañón y un guía, sin GPS ni internet.

También durante la tarde se realizarán diferentes pases de treinta minutos de los dos escape room planteados para resolver los diferentes enigmas que proponen. ‘Cena para 6’ se ambienta en una mansión, con una presencia extraña y el misterio de qué ocurre en una de las habitaciones que nunca ha podido ser reformada. ‘Atrapado en el olvido’, también para 6 personas, trata de recuperar los objetos perdidos en la mansión de un aristócrata con un sirviente un tanto excéntrico.

En torno a las 19.15 horas, se proyectará la película ‘One cut of the dead’, de Shinichirô Ueda, una comedia zombie desenfada e hilarante, definida como zombie party japonés. Se proyectará en versión original subtitulada y no está recomendada para menores 16 años. Durante toda la tarde estará abierto también el photocall temático por el que pueden pasar todas las personas que asistan a la jornada y cuyas fotos se les remitirán como recuerdo de una jornada terrorífica.