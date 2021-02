Actualizada 12/02/2021 a las 12:37

Al grito de 'Lelo, lelo, lelo, vaya mierda de modelo', unas 150 personas se han manifestado esta mañana en Pamplona en protesta por los cambios en los modelos lingüísticos en las escuelas infantiles municipales de Pamplona. La protesta se enmarca en la huelga convocada por LAB y Comisiones Obreras. Según datos de LAB, el seguimiento en los once centros de titularidad municipal ha sido del 62%, cifra que se eleva al 86% entre las trabajadoras en euskera. Los manifestantes han partido del Departamento de Educación y han terminado frente al Palacio de la Diputación, donde han leído un manifiesto, en castellano y euskera. EH Bildu ha querido visibilizar su apoyo a la protesta con la presencia de los concejales Joseba Asiron y Maider Beloki.

El sindicato AFAPNA finalmente se descolgó el jueves de la huelga tras obtener el compromiso del Organismo Autónomo Escuelas Infantiles de Pamplona de que habrá "seguridad y continuidad" para la plantilla con contratos administrativos y que las recolocaciones entre escuelas se intentará que sean voluntarias.

CC OO y LAB han mostrado su decepción con el Gobierno de Navarra, que finalmente ha aprobado los cambios en la oferta lingüística de las escuelas Printzearen Harresi y Hello Buztintxuri, que ofertarán el próximo curso las modalidades de euskera con actividades en inglés y la de castellano con actividades en inglés.

Una portavoz de LAB ha denunciado "las imposiciones del Ayuntamiento, que buscan reducir el euskera a la mínima expresión". Por su parte, CC OO ha explicado que buena parte de las educadoras con el perfil de C1 (nivel alto) de euskera no poseen el B1 (nivel medio-bajo) de inglés que se les va a exigir en el nuevo modelo de no inmersión, por lo que no podrán continuar en los centros o perderán opciones en las listas de contratación.

