Sanfermines: Mejor esperar al 2022

Actualizada 03/02/2021 a las 08:04

La celebración de los Sanfermines no pinta bien. Lo ha dicho ya el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ante la gran incógnita que recorre las calles de la ciudad y también este martes lo hacía María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, que daba la espalda a la celebración y confesaba que no cree que puedan celebrarse en este año 2021 al ser unas fiestas que atraen a muchísima población (millones de personas dijo exactamente). Además, tener vacunados a entre un 40 y un 60 de la población para el verano, no son cifras que permitan una celebración como esa, señaló también Chivite.

La mayor parte de los comerciantes que tienen sus establecimientos en el recorrido del encierro coinciden con ambos en la dificultad de poder festejar los Sanfermines como es típico en Pamplona. A pesar de no perder la esperanza, son muchos los que confesaban tener miedo ante la celebración ya que supondría reunir a personas de diferentes nacionalidades en la ciudad.

“Creo que estamos en un momento complicado y no tiene pinta de que la cosa vaya a cambiar mucho como para poder celebrar una fiesta tan grande y con tantísima gente. Sería un milagro que la situación mejorase tanto como para poder festejarlos", confesaba Mariángeles Elizalde Grijalbo, dueña del bar Casa Juanito situado al final de la calle Estafeta.

Los Sanfermines podrían suponer un respiro para algunos comercios, pero también son muchos los que creen que es mejor celebrarlos cuando todo esté seguro y se puedan llevar a cabo sin tantas medidas.

“Me encantaría, pero ahora lo veo inviable”

“Yo, sinceramente creo que no se van a celebrar, pienso que no. Además, no quiero unos Sanfermines ‘light’ como he oído que quieren llevar a cabo... Opino que o se hacen bien o no se hacen porque los pamploneses somos muy de socializarnos, muy de abrazarnos, de estar juntos, de almorzar con todos los amigos, de quedar en la plaza todos, de ir a las peñas... Por eso creo que no tiene sentido hacerlos ‘light’ como están proponiendo”, explicaba Marcela Abárzuza Fontellas, dueña de la librería Abárzuza, en la cuesta de Santo Domingo.

La pamplonesa también confesaba abiertamente su deseo de celebrar los Sanfermines este 2021 pero a la vez afirmaba sentirse insegura con la situación que vive el mundo entero. “Soy muy sanferminera pero no creo que celebrarlos sea lo más seguro teniendo en cuenta la situación actual... Dada la manera en la que nos encontramos no se van a poder celebrar igual que otros años y por eso tengo la impresión de que este año tampoco podremos disfrutarlos como lo hemos hecho hasta ahora ya que deberían cambiar muchísimo las cosas... Tendremos que esperar”, relataba.

A pesar de verse afectada por la no celebración Marcela opinaba que es mejor esperar y celebrar unos Sanfermines más seguros. “A nosotros nos repercute que no se celebren porque estamos en el recorrido del encierro y en Sanfermines vendemos mucha prensa, muchos recuerdos, souvenirs... Pero también me repercute personalmente porque soy pamplonica y me da mucha pena. Parece ser que contra esta gran pandemia no se puede hacer nada todavía y hay que resignarse. A pesar de que sí que me gustaría que se celebrasen lo veo complicado y poco seguro, por eso opto por esperar un año”, contaba Marcela Abárzuza Fontellas, dueña de la librería Abárzuza.

“Igual se pueden celebrar de día y cerrar a las 9”

Nacho Ainzua Zabalza, dueño de la tienda Gurgur, Delicias de la Estafeta, opinaba diferente con respecto a la celebración de los Sanfermines de 2021. “Yo soy partidario de hacer los Sanfermines pero controlando las situaciones. Igual hay que celebrarlos durante el día y cerrar como se está cerrando ahora mismo, a las 21 de la noche. No sé si funcionará pero yo creo que así se conseguiría que no hubiera tantas masificaciones porque obligarías a todo el mundo a irse a las nueve de la noche a casa, igual es una manera de que así se puedan celebrar. Sí que es importante controlar los accesos y el número de visitantes que vengan pero hay que hacerlos”, confesaba.

LA CELEBRACIÓN SERÍA UN RESPIRO

Los Sanfermines de 2021 son imprescindibles para Nacho, aunque también opina que serían de gran ayuda para el resto de pamploneses. “Nuestras ventas se reducen pero tampoco son mis mejores fechas por lo que yo no quiero que se celebren los Sanfermines solo por mi tienda sino porque creo que hace falta para el comercio, para la hostelería, para los hoteles... Pienso que hay que mover la situación porque no podemos estar tanto tiempo encerrados y parados con este tema, hay que convivir con el coronavirus porque es todo una rueda y esa rueda tiene que funcionar igual para todos”, explicaba.

El pamplonés, sin embargo, no le quitaba importancia a la pandemia sino que apostaba por aprender a vivir con ella. “Hay que tener cuidado porque es serio, pero hay que convivir con esa pandemia y creo que tenemos que acostumbrarnos a lo que nos está tocando vivir actualmente. Por eso no estoy de acuerdo con todas las restricciones que se están aplicando ya que opino que están poniendo demasiados límites “, relataba.

“Que se puedan celebrar sería casi un milagro”

“No creo que haya Sanfermines porque el tema está muy complicado todavía y no tiene ninguna buena pinta de que vaya a mejorar de momento. Sería casi un milagro que se pudieran celebrar”, confesaba Fermín Buttini Echarte, vendedor de la Casa del Libro.

Fermín pertenece a la tercera generación de un negocio familiar que se fundó en 1943 y que está situado en la calle Estafeta número 36. Para el pamplonés y para su familia los Sanfermines han sido muy importantes siempre. Sin embargo cree que la celebración no va a ser posible en el nuevo año que acaba de comenzar. “Creo que este año va a ser difícil otra vez. Es verdad que no hay que perder la esperanza porque si no podemos festejarlos este 2021 pues será en el 2022, pero da muchísima pena volver a pensar en que no se vayan a disfrutar. Es muy triste, sinceramente, porque a mi sí que me gustaría que hubiera Sanfermines ya que sería un síntoma de normalidad. Admito que está complicado y creo que incluso con medidas también sería muy difícil controlar cada situación ya que viene mucha gente de todas partes del mundo”, contaba.

El pamplonés confesaba, con pena, que para él la celebración no sería igual si se exigieran excesivas condiciones. “No sé si merecería la pena someter a los Sanfermines a demasiadas medidas porque entonces perderían su esencia. Sería celebrarlos por celebrar ya que creo que lo más bonito de estas fiestas es poder juntarte y reencontrarte con todos los pamploneses...”, relataba

SE MANTIENE LA CUENTA ATRÁS

“El reloj de la cuenta atrás se va a mantener hasta que llegue el día 6 de julio a las doce y hasta entonces, pues ver qué pasa... Igual hay que volver a retrasarlo, pero de momento nosotros vamos a mantener la esperanza ya que ahora mismo es lo más importante”, explicaba Fermín Buttini Echarte.

“Estoy seguro de que no se van a celebrar, ni quiero”

“No se van a celebrar, tranquilamente doy por hecho de que no. No lo puedo asegurar pero diría al 99% que es inviable... Puede haber algún acto más que el año pasado ya que no hubo nada, pero el resto es imposible”, explicaba de manera contundente Ernesto Larequi Garralda, dueño de la tienda Souvenirs de la Estafeta número 47.

A pesar de ver disminuidas sus ventas por la falta de turistas, el pamplonés apuesta por aguantar un año más y no festejar los Sanfermines ya que considera un peligro que se organicen. “Tal como están las cosas ahora mismo no quiero que se celebren porque pienso que contribuirían a empeorar la situación. Me parecería una locura que tanta gente se reuniera aquí”, confesaba.

Ernesto también apoyaba la opinión del resto de comerciantes y creía que los Sanfermines son para reunir a personas de todas partes del mundo y actualmente eso podría suponer un riesgo. “San Fermín como lo conocemos es muy complicado porque pensar que se pueda hacer con tanta gente y con personas de todas partes del mundo es inviable. Además, es muy difícil controlar el acceso de toda esa gente y eso generaría un caos en nuestra ciudad”, explicaba.

El pamplonés también aseguraba que la salud es más importante que la celebración, por eso confesaba que para él es necesario esperar y celebrarlos cuando todo el mundo pueda disfrutarlos sin miedo y sin peligro. “Yo espero que se hagan una vez que todos nos hayamos curado o una vez que haya desaparecido el coronavirus y seamos inmunes. Sé que eso es complicado pero por lo menos si se celebran debería ser cuando la situación esté más controlada que ahora mismo y cuando se haya avanzado más”, confesaba Ernesto Larequi Garralda.

“Sin vacunas no hay San Fermín”

“Sinceramente me da miedo que se puedan celebrar ya que si no avanzamos podrían suponer un riesgo para todos”, afirmaba Mariángeles Elizalde Grijalbo, dueña del bar Casa Juanito situado en la calle Estafeta número 83.

Para esta pamplonesa los Sanfermines son un símbolo de reunión con el resto del mundo, pero esa misma razón es la que le lleva a pensar que la celebración solo sería segura cuando el ritmo de vacunación aumente. “Pienso que no se van a poder celebrar los Sanfermines como los conocemos hasta ahora porque vamos demasiado retrasados con las vacunas y unas fiestas tan grandes es imposible que se puedan hacer si la mayoría de la población sigue sin estar vacunada e inmunizada... Además, no depende solo de cómo estemos en Pamplona sino también en el resto de España e incluso del mundo porque aquí viene gente de todos los lugares, ya que son unas fiestas mundialmente conocidas. Esa es la razón principal por la que creo que va a ser muy difícil que se puedan festejar este año”, contaba.

Sin embargo, Mariángeles aseguraba no haber perdido todavía la ilusión. “No he perdido la esperanza y espero no hacerlo porque soy pamplonica y amo los Sanfermines. Espero que la situación vaya mejorando y que cada vez seamos más libres y estemos más seguros de que tenemos controlada esta pandemia”, confesaba.

La pamplonesa también afirmaba que serían de gran ayuda. “Teniendo un bar, que los Sanfermines se pudiesen celebrar serían una bomba de oxígeno muy grande para nosotros porque lo hemos pasado muy mal durante esta pandemia y no vemos que la situación esté mejorando, pero la realidad es la que es y no podemos hacer otra cosa. Lo importante es la salud”, explicaba Mariángeles Elizalde Grijaldo.