Actualizada 31/01/2021 a las 06:00

¿Heterodoxo? Hasta cierto punto, sí. ¿Qué significa ser heterodoxo en el arte? Heterodoxo es el que va en contra de las normas establecidas. Yo estoy fuera del circuito establecido, todo ese movimiento que los artistas plásticos buscan para hacerse un nombre. ¿Voluntariamente? En parte sí y en parte, no. Las instituciones no ayudan y la situación es precaria. ¿Así que al final hay que morir al palo, entrar en el circuito? Exacto. Pero siento que las instituciones no funciona