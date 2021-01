Roberto Peluqueros, cuando el cabello también se moldea para hacer arte

Actualizada 19/01/2021 a las 06:00

La vocación por la peluquería le llegó a Roberto Dallo Lafuente cuando era pequeño. Porque sí, hubo vocación, no una salida laboral para alguien al que no le gustaba estudiar. “En mi niñez (tiene 52 años) era muy típico criarse entre vecinos. Te ibas a casa de una, a la otra... y en mi portal había en el primer piso una peluquería porque entonces se estilaba eso mucho, no como ahora que nos encontramos a pie de calle. Allí me tiraba yo las horas, viendo los cortes, oliendo aquellas lacas a grane