Un aire moderno al Mercado del Ensanche de Pamplona

Actualizada 17/01/2021 a las 06:00

“Llevo 60 años viniendo a comprar al Mercado del Ensanche y me parece muy bien que lo reformen porque creo que está un poco antiguo. Aunque, no me gustaría que perdiese su esencia. Pienso que va a ayudar porque el suelo a veces resbala un poco y a mí me da un poquico de miedo, así que está muy bien que lo cambien y también que se modifiquen las ventanas para que no haga tanto frío”, contaba María Eugenia Calvo. La pamplonesa, al igual que otros compradores del mercado, se sienten contentos ante