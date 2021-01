Un belén homenaje en el hospital

Actualizada 05/01/2021 a las 06:00

Este belén es un obsequio a todo el personal del Complejo Hospitalario de Navarra, un agradecimiento a su trabajo y dedicación en estos meses tan duros y complicados”. Mateo Viguria Oronoz es toda una institución en el Complejo Hospitalario de Navarra. Durante años trabajó en el centro sanitario en servicios múltiples y mantenimiento, así que es un buen conocedor de los recovecos de los edificios. “Ahora estoy jubilado, pero sigo muy vinculado”, explica. Lleva más de dos décadas haciendo el belén del edificio principal, un cuadrado de tres metros de lado que también alberga recovecos con pastores, artesanos y otros personajes. Este año ha querido hacer “algo especial”, un homenaje a todos los trabajadores del CHN, a los sanitarios y también al resto de profesionales: de administración, limpieza, mantenimiento, seguridad…

Por eso ha recreado en una de las escenas la fachada principal del edificio, la puerta de acceso con sus columnas y banderas, la cafetería y sus coloridas vidrieras y el pabellón norte. Y en otra de las escenas el pabellón G, de administración, con sus característicos ladrillos rojos. “Esto todo de porexpan”, explica Mateo, que empezó en septiembre a darle forma a su idea.

CON CLICKS DE PLAYMÓBIL

Cuatro meses de trabajo, primero en casa, con las distintas planchas de porexpan, y después en el hall del edificio, cruce de caminos hacia otros pabellones. Para darle vida al belén, necesitaba figuras de sanitarios y sanitarias y otros profesionales y algún que otro enfermo. “Decidí buscar clicks de Playmóbil. No me resultó tan sencillo como me pensaba. Me costó encontrar figuras”, explica.

Estos días ha recibido felicitaciones y elogios entre los profesionales del complejo que se han acercado a ver la obra de arte. “Mateo, qué bien te han quedado las ventanas”, le dice una enfermera, mientras el guarda de seguridad recuerda la de horas que ha metido jugando a los clicks: “Todavía los tengo por casa”.

Este veterano belenista está satisfecho con el resultado, a pesar de que su especialidad es el belén tradicional, como queda reflejado en las otras escenas del belén. “Al final es una mezcla de modernidad y tradición”, resume. “Cuando visito pueblos me fijo en las casas, los balcones, tejados… y cojo ideas para el belén. Me encanta el valle del Roncal”, comenta Mateo, que acumula un amplio palmarés como belenista. En 1966 ganó el trofeo Diario de Navarra y en 2004 uno de los galardones de la Asociación de Belenistas. “Es mi afición y mi ilusión”, explica Mateo Viguria, soltero y que suele hacer de acólito en la catedral. “Para mí, el Belén es un modelo de familia. La Virgen, San José y el Niño que abren las puertas de su hogar y acogen a todos, gente sencilla y sabios de Oriente”, resume.

Mateo Viguria está pasando unas Navidades tranquilas, “como todos los años”, pero le apena que el hospital no pueda acoger las actividades habituales. “Todos los días venía algún grupo a cantar villancicos. Y luego la visita de los Reyes Magos. No sé si este año podrán venir”, comenta.