Una médico, un policía, un abogado y una religiosa recibieron el pañuelico

Actualizada 02/01/2021 a las 06:00

José Manuel Ayesa Villar (abogado): “Es verdad que el ‘bicho’ existe y que te puedes morir”

“Tengo un sentimiento de agradecimiento difícil de expresar hacia todos los que me han ayudado”. El mensaje de este abogado pamplonés fue claro. José Manuel Ayesa Villar, de 55 años, permaneció 51 días ingresado en la CUN por coronavirus -33 en UCI, de los cuales 26 estuvo sedado-. Reconoció que no puede afirmar “que haya sido una mala experiencia”. Obviamente, este padre de cuatro hijos “no repetiría”, pero con su declaración hizo referencia al movimiento de solidaridad creado entre amigos, familiares y vecinos. “Había días que los vecinos hacían la comida y se la llevaban a mi mujer e hijos”, comentaba al recordar que su esposa, María Luisa Galán, y tres de sus hijos también tuvieron la enfermedad. “Claro, esto me lo cuentan. Yo estaba en la UCI”, indicaba Ayesa. “Necesitamos que la gente se tome en serio esto, que seamos disciplinados. Es verdad que el bicho existe y que te puedes morir. No entiendo a la gente que vive y actúa como si esto no existiera. Es dramático”, añadía. José Manuel Ayesa actualmente se encuentra prácticamente recuperado. “Ya hago vida normal y me queda muy poco de recuperación”, concluyó.

Paloma Elizaga Asensi (religiosa ursulina): “He aprendido a descubrir lo positivo de cada día”

Sor Paloma Elizaga Asensi, religiosa de la Congregación Ursulinas de Jesús, pasó 15 días ingresada en el hospital por coronavirus. Tras abandonar la planta, tuvo que permanecer aislada durante un mes en su habitación. “Con esto he aprendido a valorar la vida y encontrar lo positivo de cada día”, reconocía. “Agradezco a Dios porque me ha acompañado. Doy gracias a todos los médicos. Es especial a la doctora Gracia, que ha sido mi apoyo. Me cuidaron con mucho mimo”, detallaba. Sor Paloma Elizaga también agradeció a su congregación. “No podían venir a visitarme, pero siempre me llamaban a través del teléfono móvil”.

De cara al nuevo año, la religiosa quiso mandar un mensaje a todos: “Hay que tener esperanza porque se saldrá de esto. Los sanitarios ya están trabajando para mejorar la situación. Esto no quiere decir que todo dependa de ellos. Tenemos que ser muy prudentes, no podemos hacer tonterías e ignorar las medidas sanitarias. De ser así, no solo nos perjudicamos a nosotros mismos sino que también lo hacemos a los demás”, reflexionaba.

Elena Ordoqui García (médico): “Los abrazos y las reuniones familiares pueden esperar”

“La enfermedad afectó a bastantes familiares. Mi madre falleció. También se contagiaron mi hermano, mi marido, mis hijas...”, comentaba Elena Ordoqui García, médico del servicio de Prevención de Riesgo Laboral del Hospital García Orcoyen de Estella, y que también pacedió el coronavirus. “Recuerdo el ingreso con tristeza, soledad e incertidumbre de lo que pudiera pasar. Era médico y enferma a la vez”, indicaba. Ordoqui permaneció ingresada con neumonía durante una semana. “En mi caso la recuperación ha sido lenta. Han sido meses de no estar bien y tener un cansancio continuo. Ahora sí. Ahora puedo decir que estoy bien”, señalaba. Desde su perspectiva de sanitaria, Elena Ordoqui lanzó un mensaje de cautela. “La gente no se tiene que tomar esto a broma. No sabemos a quién le puede afectar en mayor o menor medida. Hay personas que lo han pasado de modo muy grave”, advertía. “No debemos bajar la guardia. Los abrazos, los encuentros y las reuniones familiares pueden esperar. Como médica animo a vacunarse. La vacuna está en puertas, es eficaz y segura. Es la manera de que poco a poco se normalice la situación”.

Damián Roku-Epitie Monreal (policía foral): “La enfermedad no se acaba cuando das negativo”

El 14 de julio abandonaba este policía foral de 52 años el CHN tras 86 días de lucha contra el coronavirus. 64 en UCI. Casi 50 en coma. “Es una experiencia en la que necesitas un gran apoyo y mucha fuerza de voluntad para no desfallecer anímicamente”, indicaba Damián Roku-Epitie. “La recuperación es otro gran reto, tienes que aprender a hacer de nuevo muchas cosas y te das cuenta de que la enfermedad no se acaba cuando das negativo”, añadió.

Aún sigue de baja por la lentitud de la recuperación. “Es un proceso lento pero va bien. Poco a poco vamos dando pasos hacia delante”, reconocía el agente. Para él no es fácil ver a ciudadanos incumpliendo las medidas de seguridad. “El martes me di un paseo por Carlos III y llegué a casa triste y enfadado”, comentaba Roku-Epitie. “Mucha gente sigue sin ver la gravedad de la situación”. De ahí que quiso hacer un llamamiento a la cooperación de todos: “Muchos piensan que el pasado se recuperará solo y eso no es así. Está en nuestras manos y tenemos la oportunidad de hacer algo por los demás. No podemos rendirnos”.