Diez citas suspendidas esta Navidad en Pamplona

No habrá pista de hielo, ni espacios de juego para los más pequeños, no se instalará como el año pasado un tobogán gigante y la tarde-noche del 24 de diciembre y del 5 de enero Pamplona no disfrutará del bullicio que acompaña a Olentzero y a los Reyes Magos, dos citas multitudinarias que este año pasarán a la historia de la ciudad por dejar un hueco imposible de ocupar. Se va a notar que estas navidades no van a ser las de siempre, ni en la calle ni en los hogares, porque la pandemia obliga a que así sea desde el primer minuto, a pesar de que algunas actividades se han librado y se celebrarán, eso sí, marcadas por las restricciones.

El Ayuntamiento de Pamplona, que presentaba este jueves la programación cultural navideña, ha tenido que prescindir de algunas de las actividades más tradicionales de estas fiestas, muchas de ellas dirigidas a los más pequeños. También los organizadores de Olentzero y Cabalgata de Reyes Magos preparan actos alternativos y por no haber no se celebrará este año en la capital la cita a la que acuden miles de corredores en la tarde del 31 de diciembre, la San Silvestre.

31 PREGONES NAVIDEÑOS

Entre los primeros actos navideños afectados por el covid-19 estaría el pregón, la cita con la que el Ayuntamiento de Pamplona felicita la Navidad a los ciudadanos y con la que se da inicio oficial a las fiestas. El pregón de Navidad se instauró en la capital navarra en el año 1989, cuando el exconcejal y escritor José María Pérez Salazar lo protagonizó desde la Plaza Consistorial, así que este año se tendría que haber celebrado la edición 32. La puesta en escena no ha cambiado prácticamente desde entonces y lo único variable ha sido el día de su celebración porque hasta el año 1998 la convocatoria era siempre el 23 de diciembre, y a partir de 1999 la fecha elegida era el segundo o tercer sábado del mes de diciembre.

El consistorio ha hecho además coincidir el pregón con la inauguración del belén municipal que la Asociación de Belenistas de Pamplona instala en el zaguán municipal y que este año no falta a la cita. La presencia de la Pía Unión de Pastores de Belén en el acto, ha sido también una constante durante estos años.

EL ÁRBOL DE LA MANCOMUNIDAD

El encendido del árbol navideño que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona instala cada año en la plaza de Baluarte, se había convertido en una cita prefiestas. Conformado por más de 2.000 botellas recicladas, el encendido además se sorteaba entre los niños que acudían al acto, con la singularidad de que el elegido tenía que subirse a la grúa de un camión de bomberos para inaugurar la iluminación. La fiesta terminaba con una degustación de castañas y chocolate, juegos e hinchables. Este año el encendido habría cumplido su novena edición.

JUEGOS AL AIRE LIBRE

Se distribuían por varios espacios y en diferentes barrios de Pamplona y este año no se han organizado. En la Plaza del Castillo, por ejemplo, se disponían junto a la Feria de Navidad, pero también los había en Carlos III, Plaza de la Cruz, Iturrama, Rochapea o San Juan.

Sí se han podido programar las dos ferias de Navidad, la de la Plaza del Castillo, inaugurada este viernes, y la de la plaza de toros, abierta desde el día 3.

Tradicionalmente, el mismo día del pregón el ayuntamiento inauguraba también la Feria de Navidad, un mercadillo artesano en el que los dulces y los regalos para estas fechas son los protagonistas. La feria sí que ha sobrevivido a la pandemia y abrió sus puertas el pasado viernes día 18 en la Plaza del Castillo. Unos días antes también se inauguraba el mercadillo navideño que ocupa buena parte de la plaza de toros.

La feria navideña se sumó al calendario pamplonés hace relativamente poco tiempo, en 1993. Ocupó entonces el denominado parque de Antoniutti y en 1996 se trasladó a Yanguas y Miranda. En la Navidad de 2001 los puestos se dividieron en dos. Por un lado la versión más centroeuropea, con puestos de madera individuales que se ubicaron en el Paseo de Sarasate y en Antoniutti los primeros años hasta recalar definitivamente en la Plaza del Castillo en 2006, y por otro los feriantes, asentados desde 2005 en la plaza de toros.

SIN PISTA DE HIELO NI TOBOGÁN

Con algunas ausencias, la pista de hielo es igualmente otro destacado en el almanaque navideño. Punto de encuentro de niños y jóvenes, es precisamente esta característica la que ha llevado al consistorio a no incluirla entre la programación de esta Navidad.

La primera pista de hielo de Pamplona se instaló en el estanque de la actual Plaza de la Libertad en 1999. Desde entonces ha recorrido otros escenarios como el parque de Antoniutti y los andenes de la vieja estación de autobuses, donde se despidió en la Navidad de 2015. Entre 2016 y 2018 Pamplona no contó con esta actividad que sí regresó el año pasado, con forma de pista de hielo sintético, al Paseo de Sarasate.

Frente a ella, como novedad, el consistorio contrató la presencia de un tobogán gigante, también de hielo sintético, que se convirtió en uno de los atractivos de las navidades.

OLENTZERO ONLINE

Para evitar aglomeraciones, este año Olentzero y su séquito no se pasearán por las calles de Pamplona en la noche del día 24. A cambio, la organización usará las redes sociales y el canal Festaro y a partir de las 18.30 horas se retransmitirá el desfile del año pasado. El primer Olentzero de Pamplona, organizado como ahora por San Antonio, se celebró en 1957.

SIN NAVIPARK

La feria navideña infantil que este año cumpliría su XXI edición y que se celebra en Refena, también se ausentará del calendario. Durante todas las navidades el recinto acogía hasta 43 atracciones que incluían camas elásticas, autos de choque, pista de trineos, además de un restaurante y campamentos, todo organizado por la Caixa. En los últimos años se contabilizaron en Navipark alrededor de 31.000 visitantes.

RECORRIDOS EN TREN

La pandemia impedirá también estos días que la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril celebren la que iba a ser su décima feria navideña. Organizada habitualmente junto a la exposición de belenes de Baluarte, que sí cumple con su cita este año, el tren de 5 pulgadas en el que viajaban miles de niños y mayores no hará este año su recorrido.

NADA DE SAN SILVESTRE

Casi 6.000 inscritos y otros miles de espectadores llenaron el último 31 de diciembre las calles de Pamplona en la cita de la San Silvestre. La carrera con la que se despide el año tendrá que esperar hasta 2021 para una nueva convocatoria.

DISFRACES EN NOCHEVIEJA

Las opciones para este año volvían a ser infinitas, principalmente por los acontecimientos que a nivel mundial pero también local se han vivido. La Nochevieja en Pamplona va aparejada a la tradición de disfrazarse pero el toque de queda y las restricciones sanitarias impedirán encuentros de personajes que resultarían impensables en la realidad. Este año no habrá prisas por localizar el complemento perfecto ni para rematar con aguja e hilo una manga demasiado larga.

¿Y LA CABALGATA?

La Asociación Cabalgata de Reyes ultima estos días el programa de este año, totalmente especial y muy diferente al que se ha ido repitiendo y mejorando desde el año 1927, cuando Pamplona organizó la primera edición de manos de la Asociación de la Prensa. La cabalgata, tal y como la hemos conocido hasta ahora, no se va a celebrar, pero existe el compromiso de que todos los niños van a poder ver a los Reyes Magos el día 5. Lo que no va a ser posible es cumplir con todo el programa habitual, así que no habrá llegada de SS.MM por el puente de la Magdalena, ni saludo oficial en el Ayuntamiento, ni siquiera visita a la Casa de Misericordia. Los paseos en dromedarias también han quedado suspendidos, pero sí se mantiene la carroza del cartero real.