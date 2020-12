Suspendido el Olentzero en Pamplona: "Este año no podremos ir a saludarte por las calles”

Actualizada 01/12/2020 a las 06:00

“Este año no podemos ir a saludarte por las calles de Pamplona pero estaremos en nuestras casas esperándote. Y cantaremos, claro que sí, pero en casa con nuestras familias”. Miren Laborda, de 8 años de edad, pone voz a los sentimientos de miles de niños de Pamplona en un vídeo difundido este lunes por la Asociación Amigos del Olentzero para confirmar que este año no habrá comitiva del viejo carbonero por la ciudad debido a la situación sanitaria.

Será la primera vez desde 1958 que el Olentzero no sale en su carro por el centro de Pamplona. Nunca en estos años ha fallado el casero que baja del caserío con su carbón para que el niño Jesús no pase frío. Eso sí, los regalos llegarán a todos los hogares. Eso no va a fallar. Los niños pueden estar tranquilos. Además, el canal de Youtube de Festaro retransmitirá el día 24 a las 18.30 horas el recorrido del Olentzero del año pasado, “con alguna sorpresa añadida”, explicó este lunes el presidente de la Asociación de Amigos del Olentzero, Xabier Martínez de Álava. También saldrá la revista Olentzero y el día 29 a las 12:00 horas se entregará el premio Txandorra-Carbón Vegetal 2020 en el Ayuntamiento. Días antes se conocerá el nombre del galardonado. “Estamos en un momento triste. Nos gustaría hacer cosas, pero hay que ser prudentes”, expresa Martínez de Álava. Entre estos pequeños gestos se encuentra en vídeo difundido este lunes, idea de Patxi Laborda, profesor de danza en Bilbao. Su hija Miren se encargó de la narración.

“Este año la Nochebuena será especial. No se escucharán los ecos de la música en los rincones de Pamplona. Nochebuena sin canciones ni melodías, ¡qué año más raro! Este año no habrá asnos, caballos, gansos, cabras y ovejas que vengan contigo. Y los bueyes se quedarán en el caserío tranquilos”, explica Miren en su carta leída al Olentzero. El vídeo recorre las calles del Ensanche y el Casco Antiguo, vacías, de noche, mientras se escucha La Colina de Asín, mazurca del músico navarro Iván Carmona.

LA PAMPLONESA

En la pasada Nochebuena, una comitiva de 500 personas acompañó al Olentzero en su recorrido por Paulino Caballero, plaza del Castillo, Ayuntamiento, Estafeta y calle Amaya. Dantzaris, trikitilaris y coros de niños animaron la kalejira. Con motivo del centenario de La Pamplonesa, su director, Jesús Garísoain, tuvo el honor de anudar el pañuelo al carbonero.

Este año, Kristina Saralegi no traerá desde Leitza sus animales para acompañar al carbonero. Y tampoco habrá chocolatada el día 26 en la plaza San Francisco, acto en el que se entregaban los premios a los ganadores de los carteles del Olentzero. Pensando en los más pequeños, el canal Youtube de Festaro retransmitirá los días 21,22 y 23 a las 21.30 horas los Negua Kantuz de los últimos años, espectáculos infantiles en euskera que combinan música y teatro.