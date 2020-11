Peatonalización de la Milagrosa: banderines para pisar

Actualizada 28/11/2020 a las 08:26

Dicen que cada día es distinto al anterior, que cualquier pequeño cambio entre dos situaciones acabará dando lugar a una evolución completamente diferente en ambos ‘mundos’. Más allá de la certeza de la Teoría del Caos, lo cierto es que nunca antes una reflexión lanzada con pintura había conseguido tanto. Pamplona se afianza poco a poco en ese sendero que busca devolver ese protagonismo perdido al peatón. Un recorrido no exento de críticas pero que persigue un mismo fin: mejorar la calidad de vida de la ciudad.

Tras el psicodélico ‘aterrizaje’ del cambio acontecido en la calle María Auxiliadora, en el barrio de la Txantrea, donde líneas y espirales absorbieron la incertidumbre de muchos, hoy es el turno de la Milagrosa. Las calles Manuel de Falla y Río Urrobi ya han entrado en el selecto club de los viales más llamativos de la capital. Sugerente y provocativo, la idea que ha sacado adelante el área que dirige el concejal de Movilidad y Proyectos Estratégicos, Fermín Alonso, pasa por un juego policromado de triángulos en calzada. Con colores vivos “para llamar la atención del ciudadano y hacer que se atreva a recuperar parte de la carretera”.

Naranjas, verdes, azules, morados... un compendio armónico de colores (quizá demasiado infantil para algunos dada la edad media de vecinos y edificios) que empuja hacia la creación de una nueva plaza peatonal en la que solamente hay un excluido: el vehículo privado. Ayudados por jardineras que redirigen el tráfico e impiden el paso hacia ciertas zonas, los vecinos de la Milagrosa ya han empezado a usar este nuevo espacio conjunto. ¿Cuál es la pega? “Nadie nos ha informado de nada, ni un folleto”, aseguran.

TANTO SÍ COMO NO

Con opiniones para todos los gustos, como suele ocurrir en cualquiera situación convencional, la realidad dibuja una sensación general de “agradable para pasear”. Al menos para quienes residen en las inmediaciones. “El domingo, al salir de misa, estuvimos hablando en este sitio a gusto”, expresaba el vecino Raimundo Celaya. No obstante, esa impresión de poder disponer de más espacio también tiene su contrapunto. “Veo la calle más vacía, más desangelada”, expresaba en la mañana de ayer Almudena Morujo. A su parecer, calles peatonalizadas con anterioridad en el barrio (Isaac Albéniz por ejemplo) tienen un tono más neutro, más serio, le convencen más. “Mi madre, que es más o menos moderna, califica los colores de tinte infantil”, añade, dejando claro que llegaron a pensar que se había pintado de tal manera debido a la cercanía del colegio.

Un escenario donde no queda otra que acostumbrarse. Es más, al tratarse de una de las calles más anchas del barrio, sino la que más, son muchos los que echan de menos algo más de movimiento. “Quizá si hubiera terrazas...”, suspiran mirando de reojo a la Tahona. Aun así, se utiliza. “Ya no tienes que preocuparte al cruzar. Es cómodo”, sopesa Cristina Sarraceno. Y así, dejando de lado el evidente problema de aparcamiento, aparentemente subsanado por la sustitución de plazas de zona azul a residentes (color verde), hay quienes no comparten el periplo que hay que dar con el coche. “Para los clientes es un impedimento más”, opina un comerciante de la zona.

Jardineras provisionales y desgastadas que serán cambiadas tras los puentes

La modernización del barrio, tanto en hábitos de desplazamiento como en colores elegidos para llamar la atención de estas nuevas zonas de convivencia, ha chocado de manera frontal con las jardineras que impiden el paso del tráfico rodado. “Son viejas, están utilizadas y muy desgastadas”. Es la queja de María Vinuesa, pero también una percepción que no ha pasado desapercibida. Ante el posible desconcierto, el concejal Fermín Alonso quiso tranquilizar a los vecinos. “Son jardineras que se han colocado de manera provisional, especialmente para que los coches entiendan que ya no pueden circular. Con vallas de Policía Municipal es más fácil hacer trampa”, expresó el edil. Dejando claro que se trata de idénticas jardineras a las empleadas en Carlos III o calle Amaya (sacadas del mismo almacén), el concejal aseguró que las nuevas llegarán después de los puentes y que, las que no puedan sustituirse por falta de presupuesto serán pintadas y arregladas. “Todo pasa por tener partida económica”. Clara apelación a los grupos municipales.

PARA SABER MÁS

La segunda fase, inminente. Al haberse adjudicado ya la segunda fase de las obras a la misma empresa, se prevé que la continuidad sea directa. La reforma unirá los nuevos espacios generados con la avenida de Zaragoza y la calle Blas de la Serna.



Para enero. Se calcula que los trabajos de ambas fases estén concluidos en el barrio de la Milagrosa para finales del mes de enero, tras una inversión que ronda los 200.000 euros. Cabe recordar que el proyecto de reurbanización está pendiente de partida presupuestaria para poder ejecutarse.



Intervencionismo táctico. Se trata de tácticas a pequeña escala que han cobrado especial popularidad en Pamplona tras la remodelación de la calle María Auxiliadora (Txantrea). Presenta tres ventajas sobre modelos convencionales de ejecución: es de bajo coste, de ágil implementación y pone en el centro a las comunidades a las que pretende servir.