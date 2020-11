La oposición pide el carril bici a Mendebaldea que prevén los presupuestos

Actualizada 19/11/2020 a las 06:00

Nos guste o no, la manera de desplazarnos dentro de las ciudades está cambiando. Se nota en Europa, a nivel nacional, en las calles de Pamplona y, por descontado, también en los debates municipales. Los concejales que integran la comisión de Urbanismo volvieron a colocar a la movilidad en el epicentro del debate y, esta vez de la mano del PSN, los carriles bici se erigieron como más que necesarios.

Tanto que el concejal Xabier Sagardoy fue claro a la hora de reclamar un vial ciclista para la avenida de Barañáin, más en concreto, desde la plaza de Europa hasta la rotonda que separa ambos municipios. Antes de proseguir, es necesario recordar que la obra acometida en verano por el concejal de Movilidad y Proyectos Estratégicos, Fermín Alonso, conectó la avenida del Ejército con esta última glorieta en el barrio de San Juan, en las inmediaciones de la Vaguada. Un vial que, según los usuarios, se utiliza.

SIGUIENDO UN PATRÓN

Ahora, la iniciativa planteada desde el PSN, y así lo expresó Sagardoy, está motivada por la aprobación en el mes de mayo de una partida por importe de 500.000 euros para actuaciones de movilidad en el marco del ‘I Plan de Choque Covid-19’. “La cuantía ha dado lugar a diversas actuaciones en la ciudad, pero falta todavía este tramo”, insistía el portavoz socialista. A su juicio, de salir adelante el nuevo carril bici, debería dotar a los usuarios de “los medios de seguridad necesarios” como bolardos, señalización vertical y horizontal, semáforos específicos para bicicletas, y cruces en color rojo. “Hablamos de un nuevo carril bici protegido en la calzada, mejorando los tramos ya existentes y destinando la acera exclusivamente para los peatones con el fin de evitar conflictos”, idearon los socialistas, subrayando que la obra conectaría los barrios de Mendebaldea y Echavacoiz Norte con San Juan, el Casco Viejo y Ensanche, “un trazado que ya contempla el Plan de Ciclabilidad”. Finalmente, la declaración socialista también exigía que el proyecto sea presentado en la Junta de Movilidad y consensuado con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, “contando con la participación de vecinos, comerciantes y colectivos de usuarios de la bicicleta”.

Fue precisamente en este punto donde Xabier Sagardoy se puso firme y tiró por tierra el actual vial: la acera bici. “Fue una obra realizada en tiempos de Barcina con la que no estamos para nada de acuerdo. Las líneas están completamente borradas, además de los percances que se generan con los peatones”, aseguró el concejal. Así las cosas, Sagardoy no dejó pasar la oportunidad y criticó con dureza “uno de los puntos negros” del trayecto, precisamente en la muga con Barañáin. “Hemos denunciado este punto en innumerables ocasiones, ya que coches y camiones pasan sobre el carril bici, además de aparcar en él”, sentenció el socialista.

El planteamiento salió adelante con los votos favorables de Geroa Bai y EH Bildu. Ambos partidos argumentaron que la movilidad es esencial en cualquier ciudad y que, además, se trata de una apuesta en firme de la legislatura anterior.

SIN EJECUTAR

Y aquí se embroncó el asunto. Fermín Alonso, que no elevó la voz pero sí fue firme, decidió ser meridiano a la hora de responder. “Ustedes nos han tumbado unos presupuestos que no han visto. Han dicho no porque les interesa más ver el titular de que Maya no saca adelante los presupuestos que la importancia de las inversiones”, acusó el responsable de Sostenibilidad.

Tal fue la certeza que tenía el representante de Navarra Suma que tildó a la oposición de “incongruente”. “Si hubieran dedicado un minuto a reflexionar y preguntar, se hubieran dado cuenta de que el carril bici que hoy (por ayer) demandan está incluido en los presupuestos que nos han rechazado”, expresó el regionalista. De la misma manera que también está incluida en la partida económica la continuación del carril bici de Pío XII por la calle Irunlarrea (otra de las conexiones que vienen demandándose desde la oposición municipal).

La confrontación se hizo visible cuando Fermín Alonso acusó al resto de concejales de privar a Pamplona de casi nueve millones de euros (8,8 para ser exactos). “Nos van a dejar con un déficit de 13,7 millones de euros que no vamos a poder recuperar hasta septiembre, en un año de pandemia, de serias dificultades en infinidad de sectores y ámbitos”, añadió el edil de Movilidad.

Javier Leoz (Geroa Bai) no ofreció fisura. “Ni locos les aprobamos unos presupuestos después de lo que ha pasado con los preventivos (municipalización de los equipos). Y si tenemos que modificar partidas presupuestarias para según qué cosas, ya lo haremos”, declaró. Para Joxe Abaurrea se trata de una “quiebra total de confianza”. “Le pedimos que ejecutara el carril bici de Labrit y se negó. Le falla buscar consenso en movilidad”, determinó el abertzale. Xabier Sagardoy secundó la idea. “El dinero que Pamplona necesite, llegará, pero no de cualquier manera”.