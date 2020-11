Las principales causas para que intervenga la grúa en Pamplona

Actualizada 14/11/2020 a las 06:00

Los efectos de la covid son también contagiosos para el devenir diario: tiendas, hostelería, trabajos... y la grúa municipal. El confinamiento del 14 de marzo, las restricciones posteriores, el cierre ahora de bares y restaurantes se ha reflejado en las datos de retiradas de coches en la vía pública en los espacios reservados para la ORA, los de rotación en pago. Y también, sobre todo, que se suspendiera el cobro en estos algo más de 24.400 estacionamientos repartidos en 9 de los 17 barrios de Pamplona.

Así, hasta septiembre de este año, se habían producido 9.066 intervenciones frente a las 17.395 de 2019 en esos nueve meses, lo que arroja una disminución del 52%. Lo que no ha variado es la principal causa para que la grúa se lleve el coche: que su conductor estacione en zonas residenciales sin tarjeta que le identifique como vecino ni con el tiket de pago. Pero también aquí la diferencia ronda la mitad: mientras que hasta septiembre de 2019 fueron 5.055 las intervenciones, en este año han sido de 2.898.

Según el artículo 105 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, son ocho los motivos por los que una grúa se puede llevar un coche de la vía pública. “Y no todos ellos constitutivos de una sanción como se cree. Hay otras muchas razones que no conlleva sanción para el propietario”, dice el edil de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu (Navarra Suma), en quién está delegada la gestión del tráfico desde alcaldía, al que le corresponde en exclusiva esta potestad.

Entre estas razones Labairu cita un accidente, o que tras una inmovilización legal no haya espacio para retirarlo de la calzada ; también que cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos, peatones o deteriore algún servicio. También la grúa está autorizada a retirar un vehículo si triplica el tiempo abonado en una plaza en zona ORA o si no ha colocado el distintivo de pago en estos estacionamientos de rotación.

CIEN EUROS

Para que se produzca la retirada de los vehículos por sanciones, que conlleva 100 euros (sin descuento) por el desplazamiento de grúa más la multa por la infracción, el procedimiento que se está llevan a cabo en estos momento es el siguiente: el vigilante de la ORA envía información gráfica, a través del sistema informático para que una segunda persona lo valide; actualmente, esta función la realiza personal de Dornier (adjudicataria de la gestión de la ORA), aunque una sentencia ha declarado que deben ser agentes los encargados.

Tras la validación, se comienza a realizar el expediente sancionador, que transmitirá a un policía municipal. Él se encargará de revisar todo el expediente y ratificar la denuncia. Es entonces cuando desde el depósito de grúas se coordina el envío de la grúa. Al mismo tiempo, el sistema genera un SMS para el ciudadano que esté inscrito en el servicio de aviso. A su dispositivo móvil llegará un mensaje diciendo: “Ayuntamiento de Pamplona: su vehículo, con matrícula XXXXXXXX, está mal aparcado y es posible vaya a ser retirado por la grúa”. En este momento están registrados en esta red de SMS 8.244 números de teléfonos. Para apuntarse en este sistema sólo hay que acudir a la página web del Ayuntamiento de Pamplona y registrarse en el sistema. El número de SMS que se han enviado este 2020 hasta el mes de septiembre son 736. Otra vez la cifra comparativa del año pasado en las mismas fechas es muy superior, rondaba los 2.000.

El Ayuntamiento también tiene datos de aquellos vehículos que no se vienen a recoger después de que se han retirado y que finalmente van al desguace: en 2019 fueron 318 (3,6% de los retirados) y este 2020 hasta septiembre (no incluido) la suma es de 162 (3,3%).