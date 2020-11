Los belenistas ultiman “con todas las cautelas” la exposición de Baluarte

Actualizada 13/11/2020 a las 06:00

La Asociación de Belenistas de Pamplona ultima ya la exposición que abrirán en Baluarte el 2 de diciembre, aunque sin acto de inauguración. La pandemia ha trastocado su calendario, como en tantos sectores, pero siguen en principio adelante con la muestra, siempre supeditada a la normativa anticovid. “Ahora no se pueden hacer planes ni a media hora vista”, resume la situación Pedro Javier Martínez, presidente de la entidad y subraya que todos los horarios, fechas... dependen de la situación sanitaria del momento. La Asociación de Belenistas ha sido fiel a su cita de Navidad desde 1953. Todos los años ha habido exposición, aunque en distinto escenario. “Estamos con muchas ganas”, explica Pedro Javier Martínez de un momento complicado para todos.

En Baluarte podrán contar a buen seguro con más espacio que en otras ediciones y llevarán menos belenes, siempre con el fin de contar con suficiente margen de distancias. Y no habrá belenes de nueva creación, salvo uno particular que iban a llevar a Cantabria, pero con las restricciones de movilidad se queda en Navarra. “El resto son sacados del armario, no del año pasado, de ediciones anteriores, y ahora los estamos restaurando y adecuando”, recuerda el belenista que el 11 de marzo cerraron la sede de la calle doctor Juaristi e incluso cambiaron la cerradura, para asegurarse de que no entraba nadie. Hasta que en septiembre retomaron la actividad con los cursos y ahora preparan la exposición. Pero esta vez no hay foto de grupo. “No puede ser porque acudimos con cuentagotas, pocas personas cada vez, a pesar de las dimensiones del local”, destaca que en la misma asociación han llevado al extremo los protocolos. “Contemplamos una cuarta parte menos de las personas permitidas por la normativa de distancias. Preferimos hacerlo así porque la mayoría somos personas mayores”, recuerda que él mismo pasó el coronavirus en marzo, “cuando en Madrid lo regalaban”.

De este modo, van calentando motores, “con cautela y con todo el cuidado”. “Se puede ir todo al garete, hay que ir muy despacito y estar pendiente”, insiste.

El belén del Ayuntamiento de Pamplona

El del Ayuntamiento será este año el único nacimiento nuevo de la Asociación de Belenistas de Pamplona. Trabajan en él ahora con el propósito de comenzar la instalación en pocos días. “Lo hacemos porque ya habíamos comprado las figuras, son espectaculares. Hacía años que no adquiríamos ninguna”, desvela Pedro Javier Martínez y avanza que la composición recreará y estará ambientada en “una parte de la ciudad” de la que aún no da muchas pistas. Pero recuerdan bien el éxito que tuvo el del año pasado, con la Plaza Consistorial y su entorno antaño, con profusión de detalles.

FECHAS PREVISTAS



2 de diciembre. Ese día abrirá la exposición, aunque no habrá acto de inauguración.



Puente foral. Abrirá todos los días entre el 2 y el 8 de diciembre.



Entre el 9 y el 22 de diciembre. En principio abrirán únicamente de viernes a domingo porque, en esas semanas los visitantes habituales eran colegios. Además, este año resulta más complicado mantener el número de voluntarios máximo para atender la exposición tantos días.



Del 23 de diciembre al 6 de enero. En estas fechas la exposición de Baluarte volverá a abrir a diario.