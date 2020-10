Las invitaciones de Civivox se recogerán online

Actualizada 06/10/2020 a las 14:08

El Ayuntamiento de Pamplona ha preparado los centros de la red Civivox buscando que se mantengan como espacios de referencia y cercanía para el ocio y el aprendizaje en los diferentes barrios de la ciudad. A las medidas de seguridad sanitaria implantadas contra la extensión de la Covid-19, en este mes de octubre el Consistorio ha sumado la iniciativa de extender la inscripción on line que ya se venía haciendo con los cursos a todas las actividades programadas por la red.

Hasta ahora, para los diferentes eventos diarios, la ciudadanía debía acercarse siempre presencialmente a retirar las invitaciones desde 60 minutos antes del comienzo de la actividad. A partir de este mes ese paso sigue siendo posible, pero ya no es necesario, porque a través de www.pamplonaescultura las personas interesadas pueden darse de alta a distancia hasta 24 horas antes y luego acudir directamente al acto, siempre teniendo en cuenta que accesos y salidas a las salas deben hacerse de forma escalonada.

Este nuevo sistema viene a reforzar otras medidas como la limpieza obligatoria de manos en el acceso a los edificios y el uso de mascarilla durante toda la actividad; la reducción del número de plazas por sala (aforos) y el marcaje concreto de las butacas que se pueden ocupar y que son desinfectadas previamente en los salones de actos.

En estos momentos ya está disponible la información de la programación civivox de este mes de octubre que, como es habitual, acoge sesiones para público familiar en diversos formatos, además de cine (sobre mujeres, de accesibilidad universal, filmes firmados por grandes directores o cine fantástico) y música en sesiones dominicales o vinculadas a la figura de Pablo Sarasate. También este mes habrá conferencias de psicología, economía circular y consumo; teatro (“Microstable 2020”) y continuará la programación de las aulas abiertas ‘Espacio Maker’ de impresión 3D, trabajos

audiovisuales y música en Medillorri, Milagrosa y Jus la Rocha, respectivamente.

BÚSQUEDA Y RESERVA

El nuevo sistema de registro on line permite al ciudadano no tener que desplazarse con antelación a la sesión gratuita que desea asistir, puesto que ya no necesita recoger físicamente la invitación. Eso implica, además, una menor concentración de personas en entorno de los edificios antes de las actividades.

El nuevo procedimiento requiere inscribirse en el sistema a través de una url/enlace que contiene la relación de todas las actividades y cursos del mes. En esa misma pantalla y clicando en “registrarse”, el usuario puede rellenar los campos que requieren datos personales y de contacto. Tras seguir las instrucciones el sistema le devolverá en el correo de contacto a la persona inscrita un usuario y una clave para acceder de forma personalizada al sistema.

Entrando ya como usuario y clave, la nueva aplicación accede a una pantalla-buscador que permite al ciudadano seleccionar actividades mediante parámetros de búsqueda como fecha, tipo de actividad, idioma, colectivo destinatario etc. Si quien hace la búsqueda tiene un interés definido y conoce la actividad que quiere encontrar, puede usar la barra de “búsqueda rápida” (en la parte superior de la pantalla) poniendo el título concreto de la sesión o incluso el del ciclo completo.

En todos los casos, el resultado de la búsqueda es una ficha o conjunto de fichas sobre la actividad que incluye la información sobre su horario, escenario, edad recomendada, precio y plazas disponibles a tiempo real. Tanto las sesiones con precio, como las que únicamente requieren reserva de invitación tienen el mismo procedimiento de reserva. Pulsando el botón “más info”, la aplicación lleva a una pantalla que permite “enviar solicitud”. Una vez pulsado el botón, el programa da la opción de imprimir un código QR, que también es enviado al correo electrónico de contacto de usuario.

Para acceder a la sesión en Civivox, sólo hará falta acercarse antes de la actividad con el código impreso o en el teléfono móvil, aunque para quienes no puedan hacerlos el personal de los centros tendrá disponible el listado de personas registradas para cada evento.