HE Gurasoak no abrirá su 'Herri Haur Eskola' por falta de matriculaciones

Actualizada 02/08/2020 a las 12:29

HE Gurasoak ha anunciado que su proyecto de 'Herri Haur Eskola' ('escuela infantil popular'), que tenía previsto abrir el próximo curso ante la "reducción en las plazas del modelo en euskera" en las escuelas infantiles, "no tiene condiciones suficientes para ver la luz". Según ha explicado, "no hay niños suficientes" ni "financiación suficiente que le dé su carácter popular".

No obstante, el colectivo que critica la falta de oferta en euskera en las escuelas infantiles municipales de Pamplona, ha asegurado que "la lucha no termina aquí". Y ha avanzado que "en otoño se celebrará una importante reunión en el organismo de las Escuelas Infantiles de Pamplona para tratar más cambios".

"A nosotros, padres y madres, educadoras y educadores, así como a cualquier otra persona euskaltzale, nos toca aprovechar esta grieta para abrir nuevas propuestas y líneas para garantizar entre todos y todas una educación en euskera, pública y de calidad", ha remarcado en una nota.

HE Gurasoak ha destacado que "el curso pasado ha sido un curso especial" y que "se prevé que el próximo también lo sea". "Se dice que la grave situación sanitaria traerá una crisis sistémica, y esto, como no, está afectando a las familias", ha apuntado el colectivo, que ha resaltado que "en general, la matriculación ha bajado (también en todos los modelos del sistema público)".

Por otro lado, ha criticado que "en lugar de entender el ciclo 0-3 como un ciclo educativo, se le da todavía un carácter de servicio". "En una sociedad que no facilita la conciliación, las familias buscamos dejar a los niños y niñas en las mejores condiciones posibles a la hora de trabajar, olvidando a veces que cada etapa es una etapa de aprendizaje", ha subrayado.

Asimismo, ha acusado a UPN de "reducir la demanda en euskera arrinconando la oferta al norte de Pamplona" al situar "todas las plazas para lactantes en euskera" en los barrios de Txantrea y Rochapea.