Actualizada 04/06/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Pamplona aprobó el miércoles por unanimidad una declaración presentada por EH Bildu y con aportaciones de Navarra Suma y PSN, que plantea, entre otros puntos, “promover las medidas necesarias que permitan la aprobación de una sanción municipal por arrojar guantes o mascarillas al suelo”.



La declaración sale al paso de los problemas de salubridad que plantea el vertido a la calle del material sanitario usado, que además podría convertirse en un foco de infección. “Contribuir a propagar el virus no puede salir gratis a nadie”, afirmó Xabier Sagardoy , del PSN, principal impulsor de esta medida.

EL 'LÍO' DE LAS MASCARILLAS



Por el momento, se desconoce cuál sería la cuantía de esa sanción, medida aprobada el miércoles durante la comisión de Urbanismo y que partió de una declaración de EH Bildu sobre la utilización de mascarillas y guantes de un solo uso en espacios comerciales. Tras un receso para incluir las propuestas de Na+ y PSN, la declaración conjunta solicita “a las autoridades sanitarias competentes una información clara del grado de protección de las mascarillas reutilizables, sus indicaciones y los protocolos para su correcto uso durante esta pandemia”. Este tipo de mascarillas no ofrecen, a priori, la misma protección que las quirúrgicas o las FFP2, homologadas y de un solo uso.



Como se sabe, grupos de ciudadanos confeccionaron mascarillas reutilizables durante los primeros momentos de la pandemia ante el desabastecimiento general en el país. También lo hicieron los servicios sociales del Consistorio. “Fuimos pioneros cuando la gente se moría por falta de protección. Lo hizo este Ayuntamiento y lo volvería a repetir”, aseguró Fernando Villanueva (Na+) ante la recriminación de Joxe Abaurrea (EH Bildu) de que no cumpliesen con los estándares sanitarios. No obstante, EH Bildu insistió en las mascarillas reutilizables para reducir el impacto medioambiental que provocan las de un solo uso. “Pero no se puede recomendar un producto que no ofrece protección”, apuntó Fernando Villanueva.

ELABORACIÓN DE MASCARILLAS



Con todo, el Ayuntamiento promoverá “la distribución y el uso de mascarillas reutilizables entre la población de la ciudad utilizando para ello, entre otros, recursos como la elaboración y distribución de mascarillas de este tipo a través de las escuelas taller y el empleo social o de convenios con asociaciones sin ánimo de lucro, bajo el control y supervisión de las autoridades sanitarias”.



Además, y en aras a evitar la proliferación de este tipo de residuos en las calles, el Ayuntamiento acordó “realizar una campaña informativa y de sensibilización que llame al compromiso ciudadano con el medio ambiente también en esta crisis sanitaria, específicamente con el uso de mascarillas reutilizables”.