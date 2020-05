La preinscripción para las escuelas infantiles públicas de Pamplona, del 25 de mayo al 5 de junio

Actualizada 14/05/2020 a las 12:55

La Junta de Gobierno del organismo autónomo ‘Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona’ ha conocido este jueves la propuesta de calendario remitida por el Gobierno de Navarra para las inscripciones y matriculaciones del curso 2020-21 en el ciclo de 0 a 3 años. Esa propuesta señala el 25 de mayo como fecha para retomar las preinscripciones en las escuelas infantiles, después de que se aplazara el procedimiento a mediados del mes de marzo, tras el decreto del Estado de Alarma.

La preinscripción para las escuelas infantiles públicas de Pamplona se hará este año, de forma excepcional, con cita previa, tal y como se aprobó el pasado mes de marzo. A partir del lunes 18 de mayo comenzará la concertación de esa cita previa en el teléfono 948 420 098 o a través de la web municipal, www.pamplona.es en el apartado que se habilitará en trámites y cita previa. A las personas que llamen se les asignará un día y una hora, a partir de ese 25 de mayo, para entregar la solicitud y la documentación necesarias en las oficinas municipales de la calle Zapatería 40. Ayuntamiento y Escuelas Infantiles implementarán en esas oficinas las medidas de seguridad e higiene necesarias para el correcto desarrollo de esa preinscripción evitando cualquier riesgo de contagio de la Covid-19.

También, y de forma novedosa, este año se podrá hacer la preinscripción, a partir del día 25 de mayo, de forma telemática. La información necesaria estará disponible en la web de las escuelas infantiles ( https://www.pamplona.es/escuelasinfantiles/ ).

El calendario propuesto recoge otras fechas de ese periodo de inscripción y matriculación en las escuelas infantiles. El 1 de julio se publicaría la lista provisional de menores admitidos en los diferentes centros. Desde esa fecha hasta el 6 de julio se abriría el plazo para reclamaciones. El 17 de julio se publicarían las listas definitivas de niños y niñas admitidas. La matrícula se llevaría a cabo del 17 al 24 de julio. Se prevé que el curso pueda comenzar el 17 de agosto.

En Pamplona existen once escuelas infantiles de titularidad municipal (Mendebaldea, Haurtzaro, Mendillorri, Fuerte el Príncipe – Printzearen Harresi, Donibane, Izartegi, Goiz Eder, José María Huarte, Hello Buztintxuri, Hello Azpilagaña y Hello Egunsenti) y otras cinco dependientes del Gobierno de Navarra (Santa Teresa, San Jorge, Nuestra Señora de los Ángeles, Ninia Etxea y Nuestra Señora de Roncesvalles).